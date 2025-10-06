Spitalul Universitar de Urgență București a realizat primele proceduri de ablație cu microunde pentru noduli tiroidieni din România.

Ablația cu microunde se caracterizează prin folosirea unor unde electromagnetice pentru a încălzi și distruge țesutul nodulilor tiroidieni. Această procedură este minim invazivă, ghidată imagistic, care oferă o alternativă modernă la intervenția chirurgicală tradițională.

Conform Mediafax, intervențiile au fost efectuate la Secția Clinică de Endocrinologie, sub coordonarea prof. univ. dr. Diana Loreta Păun. Reușita acestor proceduri a fost posibilă datorită implicării întregului personal al Spitalului Universitar de Urgență București, cu sprijinului constant al conducerii.

Studiile și experiența clinice arată că tehnica conduce la reducerea semnificativă a volumului nodulilor benigni (Bethesda II) și la ameliorarea simptomelor de compresie asociate acestora, pe termen mediu și lung.

Prin implementarea acestei metode inovatoare, Spitalul Universitar de Urgență București se aliniază celor mai înalte standarde internaționale, oferind pacienților acces la tratamente performante, cu beneficii concrete pentru calitatea vieții.

