salariile din primăria sibiu: cât câștigă primarul astrid fodor și directorii - comparație cu alte orașe

Primarul, viceprimarul, administratorul public și secretarul au cele mai mari salarii din cadrul Primăriei municipiului Sibiu. Fiecare câștigă, lunar, peste 19.000 de lei brut.

Primăria municipiului Sibiu a publicat situația drepturilor salariale, la final de septembrie, din cadrul instituției.

Ce salarii au primarul, viceprimarii, secretarul și administratorul public

Potrivit documentului, primarul Astrid Fodor are un salariu brut de 21.735 lei pe lună. Viceprimarii Mihai-Cercel Onițiu și Helmut Lerner, care au și ei funcții de demnitate publică, câștigă fiecare câte 19.320 lei brut/lună. Administratorul public al municipiului, Teodor Ioan Birț are un salariu de bază de 19.307 lei brut. De menționat este faptul că „salariul de bază individual al administratorului public se stabilește de către primar, în condițiile legii, în funcție de tipul unității administrativ-teritoriale și de atribuțiile stabilite în fișa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul de bază al secretarului general al municipiului, iar limita maximă este indemnizația viceprimarului”. Dorin Nistor, secretarul general al municipiului Sibiu, are un salariu de bază de 19.307 lei pe lună.

Salariile directorilor, peste 10.000 lei brut. Funcțiile de execuție, mai slab plătite

În cazul angajaților din primărie cu funcții de conducere, salariile depășesc 10.000 de lei. Și aici este vorba despre sume brute. Spre exemplu, un director general are un salariu de bază de 16.028 lei (grad I) și 17.281 lei (grad II). Arhitectul șef al Sibiului are un salariu de 16.028 lei brut (grad I) și 17.281 lei brut (grad II). Un director general adjunct are un salariu brut de 13.847 lei (grad I) și 15.384 lei (grad II). Un șef serviciu are un salariu de 13.059 (grad I) și 14.238 lei brut (grad II). Același salariu de bază îl primește și un director adjunct și un contabil șef.

În ceea ce privește funcțiile de execuție, acestea sunt mai slab plătite. Salariile ating 8.000 sau chiar 10.000 lei doar dacă funcționarii au gradație V. Spre exemplu, un auditor gr. IA are un salariu de bază de 6.835 lei și poate ajunge până la 8.512 lei brut (gradație V). Un auditor gr. I are salariul de bază 5.976 lei, un consilier juridic grad IA are salariul de bază 6.835 lei, un agent agricol I are salariul de bază 4.974 lei, un portar are salariul de bază 4.794 lei, un îngrijitor are salariul de bază 5.008 lei, un șofer I are salariul de bază 5.008 lei, iar un muncitor calificat I are salariul de bază 4.938 lei.

În anul 2025, sunt acordate vouchere în vacanță, în cuantum de 800 lei, angajaților care au salariul de bază net din luna anterioară acordării acestor vouchere mai mici de 8.000 lei. De asemenea, personalul care, potrivit programului normal de lucru, își desfășoară activitatea între orele 22:00 – 06:00, beneficiază de un spor de 25% din salariul de bază. Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație pentru titlul științific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, numai dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul și dacă are prevăzut în fișa postului un set de atribuții obiective și cuantificabile care să permită verificarea lunară a modului în care activitatea acestuia este valorificată în mod suplimentar.

Consilierii locali au o indemnizație lunară de 10% din indemnizația lunară a primarului, doar dacă participă la maximul de ședințe.

Ce salarii au primarii și viceprimarii din alte orașe

În Oradea și Brașov, primarii au același salariu ca cel din Sibiu, respectiv 21.735 lei brut/lună. În Alba Iulia, primarul are un salariu mai mare, respectiv 30.429 lei brut/lună. În Oradea, Brașov și Sibiu, viceprimarii au o indemnizație lunară de 19.320 lei, în timp ce viceprimarii din Alba Iulia au o indemnizație de 27.048 lei brut/lună.

Secretarul general al Sibiului are salariul mai mic decât secretarii din Oradea și Brașov (19.320 lei brut/lună fiecare). În Alba Iulia, secretarul general câștigă 15.577 lei brut/lună. De asemenea, în vreme de arhitectul șef al Sibiului are 16.028/17.281 lei salariul, în funcție de grad, cel din Oradea și cel din Brașov au salariul de 19.320 lei brut. În Alba Iulia, arhitectul șef câștigă 15.456 lei brut.