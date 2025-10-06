Femeie agresată de concubin la Sibiu: dosar penal pentru violență în familie.
Un incident de violență domestică a fost raportat poliției sibiene la data de 4 octombrie a.c., după ce o femeie în vârstă de 40 de ani, din municipiul Sibiu, a fost agresată de concubinul său, un bărbat de 44 de ani din județul Cluj.
Potrivit anchetei, evenimentul s-a petrecut lângă o locuință din municipiu, unde bărbatul ar fi lovit victima cu un obiect din lemn, afectând capul și corpul acesteia. Femeia a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.
Pe numele bărbatului, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie. Formularul de evaluare a riscului nu a fost completat de victimă, astfel că ordin de protecție provizoriu nu a fost emis.
Autoritățile reamintesc că violența domestică este o infracțiune gravă, iar victimele pot solicita sprijin prin 112 pentru protecție și intervenție rapidă.
