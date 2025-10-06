mână ținând un bețișor de lemn, persoană cu haine cu dungi negre și albastre, imagine focalizată pe mâna și bețișor, ambient interior, simbol al muncii, tradiției sau activității manuale, foto de înaltă calitate pentru știri sau articole despre hobby-uri, meșteșuguri sau activități artistice în sibiu.

Femeie agresată de concubin la Sibiu: dosar penal pentru violență în familie.

Un incident de violență domestică a fost raportat poliției sibiene la data de 4 octombrie a.c., după ce o femeie în vârstă de 40 de ani, din municipiul Sibiu, a fost agresată de concubinul său, un bărbat de 44 de ani din județul Cluj.

Potrivit anchetei, evenimentul s-a petrecut lângă o locuință din municipiu, unde bărbatul ar fi lovit victima cu un obiect din lemn, afectând capul și corpul acesteia. Femeia a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Pe numele bărbatului, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie. Formularul de evaluare a riscului nu a fost completat de victimă, astfel că ordin de protecție provizoriu nu a fost emis.

Autoritățile reamintesc că violența domestică este o infracțiune gravă, iar victimele pot solicita sprijin prin 112 pentru protecție și intervenție rapidă.

