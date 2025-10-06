Un bărbat în vârstă de 53 de ani, din comuna Poiana Sibiului, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce a provocat distrugeri la sediul unei instituții publice. Incidentul a avut loc pe 3 octombrie a.c., când polițiștii Secției nr.6 de Poliție Rurală Orlat au intervenit și l-au reținut pentru 24 de ore.

Potrivit anchetei, bărbatul ar fi aruncat cu pietre în clădire, distrugând 3 geamuri de termopan și o parte din fațadă, provocând totodată stare de temere angajaților aflați în interior.

După administrarea probatoriului, Parchetul de pe lângă Judecătoria Săliște a dispus control judiciar pe 60 de zile, măsură menită să asigure ordinea publică pe durata cercetărilor.

Cercetările continuă la nivelul Poliției Orașului Săliște, sub supravegherea Parchetului. Autoritățile reamintesc că astfel de comportamente sunt penal sancționate și afectează siguranța comunității.