schimbare spectaculoasă de peisaj: cum arată lacul vidraru fără 92 milioane de metri cubi de apă. compară cu august / foto video

Procesul de golire a Lacului Vidraru, început în luna august, a transformat radical peisajul din zonă. Până la începutul lunii octombrie, nivelul apei a scăzut vizibil, lăsând în urmă maluri uscate, zone mlăștinoase și un relief complet schimbat, rar văzut de turiști sau localnici.

Până la începutul lunii octombrie, Lacul Vidraru a fost golit în proporție 92 milioane de metri cubi de apă din Lacul Vidraru — adică circa 29% din volumul util. Hidroelectrica a început la data de 1 august golirea controlată a lacului de acumulare Vidraru, pentru retehnologizarea amenajării hidroenergetice. Procesul, primul de acest fel după 1974, se va încheia pe 28 februarie 2026.

În luna august, CEO-ul Hidroelectrica, Karoly Borbely, transmitea într0un comunicat că este prima golire completă din istoria barajului Vidraru, o lucrare tehnică majoră, necesară pentru evaluarea şi modernizarea barajului şi a echipamentelor sale, după aproape 50 de ani de exploatare continuă.

Operaţiunea este necesară pentru realizarea intervenţiilor tehnice asupra echipamentelor hidromecanice ale barajului. Scopul este punerea în siguranţă a întregii amenajări hidroenergetice şi asigurarea funcţionării acesteia pentru un nou ciclu de viaţă.

Procesul de golire controlată a lacului Vidraru a început la 1 august 2025 și este planificat să dureze până la 28 februarie 2026. În fazele finale ale procesului, debitele vor fi evacuate controlat în aval, în albia râului Argeș, cu valori cuprinse între 20 și 47 mc/s.

Lacul de acumulare are un volum total de 465 milioane metri cubi, din care 320 milioane metri cubi reprezintă volumul util.

În cadrul procesului de golire controlată a lacului Vidraru, se evacuează în medie aproximativ 1,5 milioane de metri cubi de apă pe zi. Această valoare rezultă din împărțirea volumului util al lacului – estimat la 320 de milioane de metri cubi – pe întreaga perioadă de golire, care se întinde pe 212 zile. În etapele finale ale procesului, evacuarea se face prin deversare controlată în râul Argeș, cu debite cuprinse între 20 și 47 de metri cubi pe secundă, ceea ce înseamnă că în unele zile pot fi eliberate peste 4 milioane de metri cubi de apă. Ritmul de golire nu este constant, fiind adaptat în funcție de condițiile meteorologice, capacitatea de preluare a albiei râului și necesitățile tehnice ale lucrărilor de modernizare a barajului.

