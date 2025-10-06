școli, grădinițe și creșe închise într-un județ din românia

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Constanța a decis, luni, închiderea școlilor, grădinițelor și creșelor din județul Constanța, pentru ziua de 8 octombrie, ca urmare a avertizării cod roșu de ploi abundente.

CJSU a decis ca școlile, grădinițele și creșele din județul Constanța să fie închise miercuri 8 octombrie.

Meteorologii au emis avertizare Cod roșu de ploi abundente pentru județele Constanța, Călărași și Ialomița, valabilă de marți dimineață până miercuri seara, cantitățile de apă putând ajunge la 110–120 l/mp. Acesta intră în vigoare de marți seară de la ora 21:00 și este valabil până miercuri, la ora 23:00.

,,Începând de mâine până poimâine, municipiului Constanța și județul Constanța se află sub cod roșu de ploi abundente. În ședința de astăzi (luni – n.r.) au fost adoptate trei hotărâri, una dintre ele vizează aprobarea suspendării cursurilor, la nivel județean”, a declarat prefectul Adrian Picoiu, potrivit focuspress.ro.

Sorin Mihai, șeful ISJ Constanța, a transmis că hotărârea urmează să fie transmisă către Ministerul Educației.

Autoritățile din Constanța se tem de faptul că precipitațiile vor produce evenimente precum cele din Bulgaria, de la finalul săptămânii trecute.