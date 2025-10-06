sibianul florin coșuleț, în centrul unui scandal la teatrul din brașov: acuzații de abuz și decizii netransparente

Sindicatul Independent de la Teatrul „Sică Alexandrescu” din Brașov a depus o sesizare în care îi aduce lui Florin Coșuleț, managerul interimar, acuzații grave privind modul în care conduce instituția, relația cu angajații și deciziile administrative. Plângerea a fost trimisă nu doar către conducerea teatrului, ci și către Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și Teatrul Național „Radu Stanca”, unde Coșuleț are colaborări. În replică, acesta respinge majoritatea acuzațiilor, susținând că reorganizarea era necesară și că multe dintre reproșuri sunt fie exagerate, fie rezultatul unor interpretări greșite.

Potrivit sindicatului, „a apărut în peisajul brașovean prin influenţe politice”, iar după ce a preluat funcția de manager interimar la Teatrul „Sică Alexandrescu” din Brașov, ar fi început să se afișeze cu afirmații exagerate, precum „semizeu la Sibiu”.

Coșuleț respinge aceste acuzații, afirmând că asemenea remarci sunt interpretări rău-intenționate: „orice cuvânt l-ai zice îl interpretează într-un fel încât să intre în conflict … sunt jignitoare acuzațiile aduse”, spune el, subliniind că nu a venit la Brașov pentru o funcție, ci pentru a munci.

Sindicaliștii îl acuză de comportament abuziv

Sindicatul acuză un comportament abuziv din partea managerului, susținând că „a venit cu un tupeu inimaginabil, deși este manager interimar – cu atribuții limitate. El pretinde că știe absolut tot, ne spune că nu muncim… în loc să prețuiască oamenii care muncesc de 20—30 de ani”, declară președintele Sindicatului, Grădinar Ovidiu, președintele Sindicatului Independent de la Teatrul „Sică Alexandrescu” din Brașov.

Coșuleț recunoaște că au existat reproșuri și reorganizări interne, dar spune că nu și-a dat afară angajați, ci doar a mutat responsabilități. „Am transformat niște posturi și le-am oferit alte posturi. Stăteau și nu făceau nimic. Nu i-am dat afară. A rămas același număr de posturi”, explică el.

„Nu făceau nimic”

O altă critică adusă de Sindicat este aceea că managerul ar fi modificat organigrama teatrului unilateral, „a renunțat la 8 posturi… desființat postul de regizor artistic, șef de producție, postul de merceolog…, vrea să externalizeze aceste servicii”, fără să consulte angajații sau conducerea. Sindicatul susține că aceste decizii sunt opace și nejustificate.

Replica managerului rămâne aceeași idee centrală: reorganizarea era necesară pentru eficientizarea muncii. El susține că nu au fost concedieri masive și că operațiunile au fost făcute în legalitate. „Le-am oferit alte posturi… a fost o reorganizare a posturilor”, a explicat actorul sibian.

Coșuleț despre așa-zisa „dublă angajare și fals în acte”

Sindicatul susține că actorul sibian ar lucra simultan 8 ore la teatru și 8 ore la universitate, ceea ce ar constitui un „fals în acte publice”, deoarece nu poți ocupa două posturi în același timp în condiții legale.

Coșuleț răspunde că activitatea la universitate e separată de cea de la teatru și că nu are normă plină la Brașov: „Se spune că lucrez opt ore ca manager și opt ore la facultate. În realitate, eu am cursuri, am o normă la Universitatea ‘Lucian Blaga’ din Sibiu, iar postul de actor de la Teatrul Național ‘Radu Stanca’ este suspendat. Când merg la Brașov, nu stau strict opt ore, pentru că nu este o normă fixă. Nu-mi închid telefonul după opt ore de muncă, sunt disponibil în permanență. Nu mă aflu într-o formă ilegală, pur și simplu se caută nod în papură”, spune Florin Coșuleț.

Mai puține spectacole comerciale

Sindicatul critică faptul că managerul ar impune spectacole proprii și ar refuza să mai închirieze sala pentru companii comerciale. De asemenea, președintele Sindicatului reclamă că „lojile noastre s-au blocat cu familia lui la premiera «Steaua fără nume»” și că publicul este revoltat pentru că producțiile locale nu se mai mai desfășoară.

În replică, Coșuleț spune că intenția nu este de a elimina spectacole independente, ci de a echilibra producțiile. „Am încercat să estompez puțin avalanșa de spectacole de teatru comerciale. Se pune un nume cunoscut pe afiș, se închiriază sala, iar lumea vine, plătește și 190 de lei pe un bilet — după care nu mai calcă două luni în teatru, pentru că și-au epuizat bugetul. Până reușim să revigorăm teatrul din Brașov, l-am rugat pe cineva — care, da, era într-un potențial conflict de interese, pentru că vindea bilete — să aducă în schimb concerte, muzică, dans, dar nu teatru. Scopul a fost să scoatem producții performante, nu să ne sufocăm cu spectacole comerciale. Era o formă de concurență neloială. Încerc să mă lupt să tragem cu toții în aceeași direcție, pentru teatru, și să readucem normalitatea”, a declarat acesta

Florin Coșuleț a fost numit manager interimar al Teatrului „Sică Alexandrescu” în 27 martie 2025. Actor, regizor, cadru universitar la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și doctor în cinematografie și media, Coșuleț avea anterior o activitate culturală semnificativă, inclusiv ca manager al Centrului Cultural Apollonia din Brașov.