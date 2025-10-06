În luna septembrie, Consiliul Județean Sibiu a avut o activitate intensă și diversă. Sibiul a fost gazda Târgului Național de Ecoturism 2025, consolidându-și statutul de capitală a ecoturismului românesc. Au fost finalizate toate cele cinci poduri reabilitate prin efortul Consiliului, un pas important pentru infrastructura județeană.

Tot în această lună, au început lucrările de reabilitare termică la două clădiri importante din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie dr. Gheorghe Preda, iar digitalizarea spitalelor continuă – demersuri care asigură menținerea finanțărilor de peste 14,5 milioane lei pentru sistemul de sănătate local. Din 5 septembrie, călătorii pot pleca din Sibiu fără restricții la lichide, reflectând modernizarea aeroportului.

Daniela Cîmpean, președinta Consiliului, a reprezentat județul la Helsingborg, Danemarca, unde a subliniat importanța securității cibernetice, iar Consiliul a predat terenul pentru amenajarea parcării la Muzeul Astra – un plus de confort pentru turiști. Festivitățile lunii au inclus Târgul Olarilor și cel mai mare festival al chitarei din România, găzduit la Muzeul Astra.

Consiliul Județean Sibiu a fost prezent la conferințe despre colaborarea autorităților locale cu societatea civilă pentru gestionarea situațiilor de urgență, la deschiderea oficială a exercițiului Movers, precum și la promovarea hidrogenului ca energie alternativă, în parteneriat cu opt parteneri europeni. O delegație din Muntenegru a vizitat județul Sibiu timp de trei zile, iar vicepreședintele Consiliului Județean Sibiu a reprezentat județul la conferința dedicată cooperării economice cu provincia Jiangsu din China.

Cyber Security Awareness Days, organizat în sala de ședințe a Consiliului, a adus peste 500 de elevi în dialog despre securitate cibernetică. Tot luna aceasta, delegații sibieni au participat la workshop-uri interregionale în Irlanda, subliniind reușitele locale în muzică și patrimoniu. De asemenea, comuna Biertan a fost gazda festivalului Transilvania Multiculturală, ce a reunit tradiții, gastronomie și muzică sub semnul diversității.

Alte detalii pot fi regăsite și în articolele Ora de Sibiu: