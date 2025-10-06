sorin oprescu scapă pentru a doua oară de cătușe! grecia refuză extrădarea în românia

Fostul primar al Bucureștiului, Sorin Oprescu, condamnat la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție, a fost eliberat sub control judiciar în Grecia, unde se află de mai mulți ani, după ce a fugit din România înainte de pronunțarea sentinței definitive.

Decizia magistraților eleni a fost luată luni, iar Oprescu rămâne liber până la consiliul judecătoresc, care va avea loc în maximum 40 de zile. În această perioadă, el nu are voie să părăsească Grecia și trebuie să se prezinte periodic la poliție.

Luni, fostul primar a refuzat extrădarea în România, invocând probleme de sănătate, iar avocații săi au amintit și condițiile din penitenciarele românești. Aceasta este a doua încercare a autorităților române de a-l aduce în țară, scrie Mediafax.

Anchetatorii români au stabilit că Sorin Oprescu a primit mită 25.000 de euro de la fostul director al Administrației Penitenciarelor. Condamnarea definitivă a fost pronunțată în mai 2022, însă fostul edil s-a stabilit ulterior în Grecia. Prima cerere de extrădare fusese refuzată, autoritățile elene invocând condițiile necorespunzătoare din penitenciarele românești.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a precizat că în prezent condițiile de detenție din România corespund standardelor europene, eliminând astfel impedimentul invocat anterior de autoritățile grecești.

România urmează să transmită solicitarea de extrădare către o instanță elenă, care va decide predarea lui Sorin Oprescu către autoritățile române.