starea taximetristului rănit în accidentul din weekend de la poplaca. medicii vin cu detalii

Taximetristul rănit grav într-un accident produs între Sibiu și Poplaca, în weekend, este în continuare internat în spital. Medicii au oferit detalii despre starea acestuia.
Un bărbat în vârstă de 36 de ani a fost implicat într-un accident produs în dimineața zilei de 4 octombrie pe DJ106 R între Sibiu și Poplaca. Omul, aflat la volanul unui autoturism în regim taxi, a pierdut controlul volanului într-o curbă, a intrat pe contrasens și s-a lovit de un TIR parcat în afara părții carosabile. În urma impactului, acesta a fost rănit grav.
Sibianul a fost transportat de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean, iar de atunci este îngrijit de medici.
„Pacientul în vârstă de 36 de ani, adus la Serviciul UPU în urma unui accident rutier la finalul săptămânii trecute, se află internat în cadrul Secției Ortopedie. În acest moment este ținut sub atenta supraveghere a medicilor specialiști, la ATI, unde primește îngrijiri medicale pentru rănile suferite”, spune Cristina Bălău, purtătorul de cuvânt al SCJU Sibiu.
