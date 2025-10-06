un sibian s-a dat drept polițist și a fraierit un șofer să îi dea peste 50.000 lei ca să îl scape de un dosar

Un bărbat din Sibiu s-a dat drept polițist și a primit peste 50.000 de lei de la un șofer pentru a-l scăpa de un dosar penal. Individul a fost trimis în judecată.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus sesizarea instanței, cu acordul de recunoaștere a vinovăției, cu privire la un sibian, aflat sub control judiciar pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

Potrivit procurorilor, individul a reușit să păcălească un bărbat că este polițist angajat la IPJ Sibiu, iar cu această ocazie a primit de la el peste 50.000 lei ca să îi șteargă un dosar penal, dar și să îi redea permisul de conducere.

„În perioada 16 – 27 iulie 2025, inculpatul P.D.V., atribuindu-și în mod nereal calitatea de polițist, ar fi pretins unei persoane fizice suma totală de 55.631 lei, promițând că își va exercita presupusa influență în vederea soluționării unui dosar penal în care persoana respectivă era vizată pentru provocarea unui accident rutier soldat cu victime. Inculpatul i-ar fi promis astfel persoanei fizice în cauză, că va interveni pe lângă superiorul său din cadrul I.P.J. Sibiu și pe lângă procurorul de caz, atât pentru clasarea dosarului penal, cât și pentru recuperarea într-un timp cât mai scurt a permisului de conducere. Pentru acestea, inculpatul P.D.V. ar fi primit de la persoana respectivă, în perioada 16 – 24 iulie 2025, suma totală de 52.086 lei”, se arată într-un comunicat de presă al DNA.

În vederea confiscării speciale a sumei de 52.086 lei, în cauză procurorii anticorupție au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra sumelor de bani aflate în conturile bancare aparținând inculpatului.

Bărbatul și-a asumat în totalitate faptele comise și a avut o atitudine sinceră pe parcursul cercetărilor, detaliile oferite procurorilor anticorupție ducând la stabilirea concretă a întregii stări de fapt. În prezența avocatului, inculpatul a declarat expres că recunoaște comiterea faptei reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost puse în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia.

Sibianul a fost condamnat la 4 ani închisoare cu executare, fiindu-i interzis ca, pe o perioadă de 4 ani și 6 luni de la executarea pedepsei închisorii, să fie ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, să ocupe o funcție care implică exercițiul autorității de stat și să ocupe o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public.

Dosarul de urmărire penală precum și acordul de recunoaștere a vinovăției au fost trimise spre judecare Tribunalului Sibiu, cu propunerea de a se menține atât măsura preventivă cât și măsura asiguratorie dispuse în cauză.

Trimiterea în judecată și acordul de recunoaștere a vinovăției reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.