unul avea permisul suspendat, celălalt n-avea deloc. ambii, prinși la volan în județul sibiu

În acest weekend, polițiștii sibieni au desfășurat 29 de acțiuni punctuale și au intervenit la 171 de evenimente, dintre care 124 sesizate prin apel 112.

Pe linie rutieră, au fost constatate 6 infracțiuni la regimul circulației, au fost reținute 19 permise de conducere – dintre care 6 pentru conducerea sub influența alcoolului – și au fost retrase 46 de certificate de înmatriculare. De asemenea, polițiștii au aplicat 590 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 203.000 de lei.

Exemple semnificative:

Sibiu, 04 octombrie, ora 10:40: Polițiștii rutieri au oprit pe strada Rahovei un sibian în vârstă de 35 de ani. Verificările au arătat că acesta avea dreptul de a conduce suspendat. În acest caz, Secția nr.1 Poliție Urbană Sibiu a deschis dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul având dreptul suspendat.

Chirpăr, 05 octombrie, ora 15:00: Polițiștii rutieri au oprit pe strada Șes un bărbat în vârstă de 46 de ani, domiciliat în Agnita. Verificările au relevat că nu deține permis de conducere, motiv pentru care Secția nr.3 Poliție Rurală Agnita a deschis un dosar de cercetare penală pentru conducere fără permis.

Polițiștii reamintesc conducătorilor auto să respecte legislația rutieră și avertizează că verificările vor continua pentru prevenirea accidentelor și menținerea siguranței pe drumurile publice.