unul avea permisul suspendat, celălalt n-avea deloc. ambii, prinși la volan în județul sibiu

În acest weekend, polițiștii sibieni au desfășurat 29 de acțiuni punctuale și au intervenit la 171 de evenimente, dintre care 124 sesizate prin apel 112.
Pe linie rutieră, au fost constatate 6 infracțiuni la regimul circulației, au fost reținute 19 permise de conducere – dintre care 6 pentru conducerea sub influența alcoolului – și au fost retrase 46 de certificate de înmatriculare. De asemenea, polițiștii au aplicat 590 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 203.000 de lei.
Exemple semnificative:
-
Sibiu, 04 octombrie, ora 10:40: Polițiștii rutieri au oprit pe strada Rahovei un sibian în vârstă de 35 de ani. Verificările au arătat că acesta avea dreptul de a conduce suspendat. În acest caz, Secția nr.1 Poliție Urbană Sibiu a deschis dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul având dreptul suspendat.
-
Chirpăr, 05 octombrie, ora 15:00: Polițiștii rutieri au oprit pe strada Șes un bărbat în vârstă de 46 de ani, domiciliat în Agnita. Verificările au relevat că nu deține permis de conducere, motiv pentru care Secția nr.3 Poliție Rurală Agnita a deschis un dosar de cercetare penală pentru conducere fără permis.
Polițiștii reamintesc conducătorilor auto să respecte legislația rutieră și avertizează că verificările vor continua pentru prevenirea accidentelor și menținerea siguranței pe drumurile publice.
Ultima oră
- Sibianul Florin Coșuleț, în centrul unui scandal la Teatrul din Brașov: acuzații de abuz și decizii netransparente 11 minute ago
- Un sibian s-a dat drept polițist și a fraierit un șofer să îi dea peste 50.000 lei ca să îl scape de un dosar 33 de minute ago
- Noi lucrări în Sibiu: restricții de trafic în zona Spitalului Militar, Coposu și alte 6 străzi din oraș 33 de minute ago
- Săptămână plină la Sibiu Opera Festival 2025: concerte și evenimente de neratat 43 de minute ago
- Povestea lui Kevin Ciubotaru – a început fotbalul la Roma, evoluează la Sibiu și acum joacă pentru România: ”E o bucurie imensă” / video 51 de minute ago