vremea rămâne capricioasă: cod galben de precipitații în tot județul sibiu și ninsori la munte

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod roșu de ploi abundente valabilă între 7 octombrie, ora 21:00, și 8 octombrie, ora 23:00, pentru județele Constanța, Călărași și Ialomița. În aceste zone, cantitățile de apă vor ajunge 110–120 l/mp în intervale scurte de timp sau prin acumulare.

De asemenea, ANM a emis și cod portocaliu, tot în același interval, pentru Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei, unde se estimează ploi importante cantitativ, cu acumulări de 60–90 l/mp și izolat 100 l/mp.

În paralel, cod galben de precipitații și intensificări ale vântului este valabil pentru centrul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și vestul Carpaților Meridionali. În aceste zone, se așteaptă 25–30 l/mp și izolat 40–50 l/mp, intensificări ale vântului cu rafale de 50–70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m în Carpații Meridionali va ninge temporar viscolit, cu depunere de zăpadă de 10–30 cm.

Administrația Națională de Meteorologie avertizează că mesajul va fi actualizat în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

Transalpina rămâne închisă din cauza zăpezii

Drumul Național 67C, Transalpina, va rămâne închis și luni, din cauza zăpezii depuse pe carosabil, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova.

Sectorul afectat se află între Rânca (județul Gorj) și Obârșia Lotrului (județul Vâlcea), între kilometrii 34+800 și 59+800, iar zăpada măsoară între 20 și 40 cm.

Circulația rămâne suspendată pentru toate categoriile de autovehicule, iar decizia a fost luată având în vedere prognozele meteorologice și starea drumului.

DRDP Craiova recomandă șoferilor să evite deplasările pe acest tronson până la redeschiderea oficială a DN 67C – Transalpina.