În perioada 03 – 05 octombrie a.c., polițiștii sibieni au intervenit la 12 sesizări privind fapte de violență domestică. În urma întocmirii formularelor de evaluare a riscului, acesta a fost pozitiv în 3 cazuri, iar în urma constatărilor, au fost emise 2 ordine de protecție provizorii, în timp ce într-o situație victima a refuzat completarea formularului și emiterea ordinului.

Cazuri semnificative:

Cisnădie, 04 octombrie, ora 22:20: Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cisnădie au fost sesizați prin apel 112 de o localnică de 36 de ani, care a reclamat o altercație cu soțul său, în vârstă de 37 de ani, din aceeași localitate. Ancheta a arătat că, pe fondul consumului de alcool și a unui conflict verbal, cei doi soți s-ar fi agresat reciproc fizic. Formularul de evaluare a riscului a fost pozitiv pentru ambele părți, iar polițiștii au emis două ordine de protecție provizorii pentru 5 zile, câte unul pentru fiecare.

Șelimbăr, 04 octombrie, ora 19:30: Polițiștii Secției nr. 1 de Poliție Rurală Șelimbăr au fost sesizați prin apel 112de o tânără de 22 de ani, care a reclamat că ar fi fost lovită cu un obiect contondent de către partenerul său, de 24 de ani, pe fondul unor discuții în contradictoriu și al consumului de alcool. Formularul de evaluare a riscului a fost pozitiv pentru victimă, iar polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pentru 5 zile împotriva agresorului.

Polițiștii reamintesc că violența domestică este o infracțiune gravă, iar victimele pot solicita sprijin prin apelul 112pentru intervenție rapidă și protecție.