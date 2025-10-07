Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Sibiu desfășoară, în această perioadă, acțiuni preventive și de control în apropierea unităților de învățământ, pentru creșterea siguranței pietonilor, în special a elevilor.

Pe 6 octombrie, oamenii legii au acționat în zona Colegiului Național Octavian Goga, iar ieri, 7 octombrie, în zona Școlii Gimnaziale nr. 1. În cele două zile, au fost aplicate 8 sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 1.400 de lei, pentru staționarea sau oprirea neregulamentară a autoturismelor, iar un vehicul a fost ridicat pentru nerespectarea regulilor.

Principalele obiective urmărite de polițiști sunt prevenirea accidentelor rutiere, creșterea disciplinei în trafic și asigurarea unui climat de siguranță în zona trecerilor de pietoni, mai ales la orele de intrare și ieșire de la cursuri.

Șoferilor li se recomandă să reducă viteza, să acorde prioritate pietonilor, să evite opririle neregulamentare și să manifeste răbdare în zonele aglomerate, iar părinților și elevilor să fie atenți la respectarea regulilor de circulație.

Acțiunile polițiștilor rutieri vor continua, fiind adaptate în funcție de traficul și specificul local, siguranța copiilor fiind o prioritate.