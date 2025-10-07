accident la mediaș: femeie rănită, dusă la spital update

O femeie a ajuns la spital în urma unui accident produs marți pe o stradă din Mediaș. Două mașini au intrat în coliziune.

UPDATE

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit că șoferul unui autoturism, un bărbat în vârstă de 56 de ani, din localitatea Brateiu, care era însoțit de către o femeie în vârstă de 30 de ani, tot din Brateiu, din cauze care urmează a se stabili, a intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus pe același sens de mers, de o femeie în vârstă de 66 de ani, domiciliată în localitatea Brateiu”, informează Luciana Lazăr, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Ambii conducători auto au fost testați pentru consumul de alcool, rezultatele fiind negative.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Accidentul s-a produs pe strada Aurel Vlaicu din Mediaș. Potrivit primelor informații, două mașini au intrat în coliziune.

În urma impactului, o femeie în vârstă de 30 de ani a fost rănită. Un echipaj al Ambulanței a transportat-o la spital. „Un echipaj cu medic al Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu s-a deplasat de la Mediaș, pe strada Aurel Vlaicu din localitate, la un accident rutier. În urma evenimentului, o femeie de 30 de ani a suferit un traumatism cranian și un traumatism lombar. Aceasta a fost transportată la CPU Medias în stare stabilă”, informează reprezentanții SAJ Sibiu.