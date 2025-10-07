Polițiștii Biroului Rutier Sibiu intervin, în această seară, la un accident produs pe Bulevardul Victoriei din municipiu.

Conform primelor cercetări, polițiștii au stabilit că un autoturism condus de un sibian în vârstă de 48 de ani a acroșat o tânără de 19 ani, din județul Olt, care traversa strada. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

Victima a suferit un traumatism cranio-cerebral acut și a primit primul ajutor medical din partea echipajului SAJ, fiind ulterior transportată la Unitatea de Primiri Urgențe Sibiu.