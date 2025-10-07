Adolescentul în vârstă de 17 ani, acuzat că a trimis aproximativ 1.000 de e-mailuri de amenințare către mai multe școli și spitale din România, este audiat astăzi de magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție. Instanța supremă urmează să decidă dacă tânărul rămâne în arest preventiv sau dacă măsura va fi înlocuită cu una mai blândă, cum ar fi arestul la domiciliu sau controlul judiciar, scrie Digi24.

Potrivit procurorilor DIICOT, adolescentul este acuzat că a trimis mesaje în care făcea referire la atacuri armate și masacre, iar anchetatorii îl cercetează pentru infracțiuni de terorism.

Tânărul a fost reținut în momentul în care se pregătea să plece la școală, fiind dus la sediul Inspectoratului General al Poliției Române pentru audieri. În fața anchetatorilor, el a recunoscut faptele și a declarat că a fost ajutat de o adolescentă de 15 ani din Mizil, județul Prahova.

După audieri, băiatul a fost internat într-un spital de psihiatrie din București, unde a fost supus unei expertize medico-legale și a primit îngrijiri de specialitate. Ulterior, procurorii au dispus reținerea sa pentru 24 de ore, iar judecătorii au emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

În prezent, adolescentul se află în spatele gratiilor, însă solicită ridicarea măsurii arestului preventiv, cerere pe care Înalta Curte o analizează în cursul zilei de luni.