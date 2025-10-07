Airbus a depășit un prag istoric în competiția acerbă cu rivalul său american, Boeing. Modelul A320 a devenit cea mai livrată serie de aeronave comerciale din toate timpurile, detronând celebrul model 737 al Boeing, care a dominat piața timp de mai multe decenii.

Potrivit datelor furnizate de compania de analiză aeronautică Cirium, recordul a fost stabilit în noaptea de luni spre marți, când Airbus a livrat un avion A320neo companiei Flynas din Arabia Saudită. Această livrare a dus numărul total al aeronavelor din familia A320 livrate la 12.260 de unități de la intrarea în serviciu a modelului, în anul 1988.

Familia A320, care include modelele A318, A319, A320 și A321 a fost lansată oficial în 1984, iar primul zbor a avut loc trei ani mai târziu, în 1987. De atunci, aeronavele cu un singur culoar produse de Airbus au devenit coloana vertebrală a transportului aerian de pasageri pe distanțe scurte și medii, concurând direct cu seria 737 a Boeing.

Deși ambele companii se confruntă acum cu noi competitori pe piață, inclusiv producători din China și Rusia, niciuna nu are planuri imediate pentru dezvoltarea unei noi generații de avioane comerciale. În schimb, atenția rămâne concentrată pe optimizarea modelelor existente, creșterea eficienței energetice și reducerea emisiilor.

Deocamdată, Airbus nu a făcut comentarii oficiale despre depășirea rivalului american, însă momentul marchează o victorie simbolică importantă pentru industria aerospațială.