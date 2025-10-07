au furat biciclete din sibiu și le-au vândut la cugir. poliția i-a prins pe hoți!

Polițiștii specializați în investigații criminale din Sibiu au intervenit ieri, 6 octombrie 2025, și au reținut două persoane suspectate de furt de biciclete din municipiu. Este vorba despre doi bărbați, de 31 și 37 de ani, care, pe 16 septembrie, ar fi sustras două biciclete din scara unui bloc, prejudiciul fiind estimat la 2.800 de lei.

Sub coordonarea procurorului de caz, polițiștii au pus în aplicare mandate de aducere pe numele celor doi suspecți. Cele două biciclete au fost recuperate cu sprijinul Poliției Orașului Cugir, după ce fuseseră vândute unor persoane din acel oraș.

Cei doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva și urmează să fie prezentați astăzi Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Polițiștii Biroului Investigații Criminale Sibiu continuă cercetările.