au furat biciclete din sibiu și le-au vândut la cugir. poliția i-a prins pe hoți!

Polițiștii specializați în investigații criminale din Sibiu au intervenit ieri, 6 octombrie 2025, și au reținut două persoane suspectate de furt de biciclete din municipiu. Este vorba despre doi bărbați, de 31 și 37 de ani, care, pe 16 septembrie, ar fi sustras două biciclete din scara unui bloc, prejudiciul fiind estimat la 2.800 de lei.
Sub coordonarea procurorului de caz, polițiștii au pus în aplicare mandate de aducere pe numele celor doi suspecți. Cele două biciclete au fost recuperate cu sprijinul Poliției Orașului Cugir, după ce fuseseră vândute unor persoane din acel oraș.
Cei doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva și urmează să fie prezentați astăzi Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.
Polițiștii Biroului Investigații Criminale Sibiu continuă cercetările.
Ultima oră
- Spectacol folcloric de excepție: Junii Sibiului, oaspeți de onoare la Timișoara 12 minute ago
- Dronele ucrainenilor au lovit o rafinărie din Siberia, la 1800 de kilometri distanță în teritoriul rusesc 26 de minute ago
- Backyard devine „House of the Undead”: Aaron Sevilla dă ”play” la cea mai intensă petrecere de Halloween din Sibiu / foto 43 de minute ago
- Accident la Mediaș: femeie rănită, dusă la spital UPDATE 2 ore ago
- Solidaritate la Sibiu: cei 30.000 de euro necesari pentru tratamentul Emei, strânși în mai puțin de o zi 2 ore ago