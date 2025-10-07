Lucrările pe Lotul 3 al autostrăzii Sibiu–Făgăraș progresează într-un ritm susținut, chiar dacă ultimele zile au adus condiții meteo nefavorabile, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov.

Tronsonul de 17,6 kilometri, care leagă Arpașu de Jos (DN1) de Sâmbăta de Sus (DJ 105B), a atins un stadiu fizic de execuție de 23%. Lucrările sunt realizate de un constructor turc, care a reușit să mențină un ritm constant, operând simultan pe mai multe sectoare.

Lotul 3 cuprinde 27 de structuri de artă, printre care și un pod de 820 de metri, considerat una dintre cele mai complexe lucrări din întregul proiect. Contractul pentru acest lot are o durată totală de 48 de luni, dintre care 12 luni sunt alocate proiectării, iar 36 luni execuției. Termenul de garanție stabilit este de 10 ani.

În prezent, se lucrează pe toate cele patru tronsoane ale autostrăzii Sibiu–Făgăraș, care va avea o lungime totală de 68,04 kilometri:

Lotul 1: Boița (autostrada Sibiu–Pitești) – Avrig – Mârșa (DJ105G), 14,25 km

Lotul 2: Avrig – Mârșa (DJ105G) – Arpașu de Jos (DN1), 19,92 km

Lotul 3: Arpașu de Jos (DN1) – Sâmbăta de Sus (DJ105B), 17,61 km

Lotul 4: Sâmbăta de Sus (DJ105B) – Făgăraș și drum de legătură cu DN1, 21,86 km (inclusiv 5,6 km drum de legătură)

Autostrada Sibiu–Făgăraș reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din centrul țării, urmând să asigure conexiunea între Transilvania și Muntenia și să fluidizeze traficul pe DN1, una dintre cele mai aglomerate artere din România.