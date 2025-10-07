avertisment pentru drumeți: risc de avalanșe la bâlea lac și pe crestele făgărașului

Cel mai mare strat de zăpadă măsurat în zona montană din România este de 41 de centimetri la Vârful Omu, potrivit Buletinului nivometeorologic emis luni de Centrul Regional Transilvania Sud din Sibiu.

Conform datelor transmise de specialiști, urmează Vârful Țarcu, cu 23 de centimetri de zăpadă, și Bâlea-Lac, unde stratul măsoară 15 centimetri.

Meteorologii avertizează că, la peste 2.000 de metri altitudine, în Munții Făgăraș și Bucegi, există risc de avalanșe mici și medii, mai ales în zonele în care vântul a acumulat zăpadă în apropierea crestelor.

„La peste 2.000 de metri, în masivele Făgăraș și Bucegi se întâlnește un strat de zăpadă cu grosimi între 20 și 40 cm, umezit, peste care se va depune în următoarele zile un nou strat de zăpadă, local de 10-30 cm și izolat chiar mai mare de 30 cm în apropierea crestelor. Pe fondul temperaturilor diurne apropiate de 0°C, stratul se va menține umed și instabil”, au transmis nivologii sibieni, relatează Agerpres.

Aceștia precizează că noul strat de zăpadă se va depune peste crustele de gheață formate în ultimele zile, din cauza temperaturilor nocturne negative, ceea ce crește riscul de curgeri și avalanșe de dimensiuni mici, izolat medii, în special la supraîncărcări.

Turiștii sunt sfătuiți să evite traseele de creastă și zonele cu pantă mare, mai ales în condiții de vizibilitate redusă sau în timpul ninsorilor anunțate în zilele următoare.