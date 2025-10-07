Sibiul se pregătește pentru cea mai așteptată noapte a toamnei. Pe 25 octombrie, Backyard se transformă în „House of the Undead”, un tărâm al umbrelor, al muzicii hipnotice și al costumelor care sfidează banalul.

Organizatorii promit o experiență unică, unde decorul, muzica și atmosfera se îmbină într-un spectacol vizual și sonor total. „Aici umbrele nu se ascund, ele dansează. Scheletele nu sperie, ci păzesc poarta”, spun cei de la Backyard.

Show incendiar, marca Aaron Sevilla

La platane vor urca Aaron Sevilla și Sebastian, doi artiști care vor transforma noaptea de Halloween într-o invocație sonoră a energiei pure. „Beats-urile nu cad – ele posedă”, avertizează teaserul evenimentului.

Dar atenție: accesul nu este pentru oricine. Codul vestimentar este strict — „No mask, no entry”. Doar cei care vin mai întunecați, mai îndrăzneți, mai stranii vor trece pragul. Mediocritatea moare la poartă, iar cei mai „wicked” vor fi premiați la Costume Contest, competiția care va desemna regele și regina nopții.

🎭 Cine nu vine costumat, nu intră. Cine intră, nu va uita.

💃 Dance until the night decides if you’re guest… or prey.

📅 Când: 25 octombrie

🕙 Ora: 22:00

📍 Unde: The Home of Backyard

⚠️ Acces 18+ | Intrare doar cu act de identitate

Ca să fiți siguri că prindeți loc la party, ar fi bine să vă luați din timp bilete. Puteți să vă cumpărați, de – AICI.

Punem mai jos câteva poze de la petrecerea de anul trecut. Doar așa ca să vă ispitim…

Organizatorii avertizează: „Unele petreceri ți le amintești. Asta… te va ține minte pe tine”….