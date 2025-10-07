cât va sta în închisoare „vampirul” elvețian care a bușit 5 mașini la sibiu. nu mai are voie să intre în românia

Louis Eberhard, elvețianul care a pretins că este „nepotul lui Dracula”, a fost condamnat la închisoare. Tânărul a lovit cinci mașini și a rănit trei oameni într-o cursă nebună prin două județe în toamna anului trecut.

În urmă cu un an, un tânăr elvețian, în vârstă de 20 de ani, aflat sub influența drogurilor și fără permis de conducere, a fost protagonistul unei urmăriri spectaculoase în județul Sibiu. Acesta a furat un autoturism, a provocat două accidente și a fost capturat de polițiști după o cursă contracronometru de aproximativ 10 kilometri. Incidentul a atras atenția autorităților, dar și a opiniei publice, din cauza pericolului pe care l-a reprezentat pentru participanții la trafic.

Condamnat la închisoare. Nu mai are voie să calce în România

Tânărul elvețian a fost condamnat de judecătorii Tribunalului Sibiu la o pedeapsă de 2 ani și 7 luni închisoare. El a fost cercetat pentru: conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, părăsirea locului accidentului și deținere de droguri de risc pentru consum propriu. Pentru primele 3 fapte fusese deja condamnat în luna decembrie a anului trecut la 2 ani și 6 luni închisoare, iar ulterior a fost judecat și pentru cea de-a patra infracțiune. Condamnarea pentru această faptă a venit în luna august, atunci când magistrații au decis că, în final, va executa o pedeapsă de 2 ani și 7 luni închisoare.

Este de menționat faptul că, din 21 octombrie 2024, tânărul a fost în spatele gratiilor – în arest preventiv, dar și pentru executarea pedepsei – astfel că din pedeapsa principală de 2 ani și 7 luni se va scădea această perioadă.

Pe lângă această pedeapsă, el a mai primit una complementară. Potrivit soluției publicate pe portalul instanțelor de judecată, după ce va ispăși pedeapsa cu închisoarea, elvețianul nu va mai avea voie să intre în România și nici să conducă o mașină pe drumurile publice timp de 5 ani. De altfel, el a fost obligat de instanță să plătească cheltuieli judiciare avansate de stat în cuantum de 3.580 lei.

Vă reamintim că incidentul din octombrie a început când IPJ Brașov a semnalat prezența unei mașini furate în județul Sibiu. Polițiștii au încercat să-l oprească utilizând un dispozitiv „spike”, însă șoferul a reușit să îl evite. Pe parcursul urmăririi, a intrat în coliziune cu un autoturism, după care a provocat un accident în lanț în care au fost implicate cinci vehicule și trei persoane au fost rănite. După impact, fugarul a abandonat mașina și a fugit pe jos, dar a fost prins rapid de polițiști.

Autoritățile au explicat că nu au folosit armele din dotare pentru a evita escaladarea situației și pentru a preveni victime colaterale. În urma investigațiilor, s-a stabilit că bărbatul conducea sub influența substanțelor psihoactive și nu deținea permis.

Citește și: Filmul urmăririi elvețianului care se crede urmașul lui Dracula. De ce nu au folosit polițiștii sibieni armele din dotare