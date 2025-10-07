Direcția de Sănătate Publică Sibiu a deschis, marți, primul centru de vaccinare anti-HPV din județ. Părerile sibienilor sunt împărțite cu privire la vaccinarea anti-HPV, însă consideră deschiderea centrului un pas important pentru prevenție.

Centrul funcționează chiar în sediul instituției, pe strada Gheorghe Barițiu nr. 3, și este deschis de luni până vineri, între orele 08:00 și 14:00. Vaccinul este oferit gratuit fetelor și băieților cu vârste între 11 și 26 de ani, iar femeile de până la 45 de ani îl pot obține cu o compensare de 50%.

„Cei care vor să se vaccineze vin la poartă, anunță intenția, semnează un acord, iar apoi sunt preluați de personalul medical pentru vaccinare”, a explicat Denisa Ungureanu, purtătorul de cuvânt al DSP Sibiu.

Sibienii au păreri împărțite

În fața instituției, părerile sunt împărțite. Unii locuitori ai Sibiului se arată încrezători în beneficiile vaccinării, alții spun că nu sunt încă hotărâți. „Nu cred. Nu, nu cred că am de gând”, spune direct Bogdan, un adolescent întrebat dacă ar fi interesat de vaccinul anti-HPV.

Mama lui, în schimb, are o abordare diferită. „Eu am fost mereu pentru vaccinuri și am încredere în medici. Cred că informația este acolo pentru cine vrea să o caute. Am și băiat, și fată, și cred că trebuie să avem grijă de ei, chiar dacă ei poate nu văd acum pericolul. Dar, până la urmă, alegerea e a lor”, a spus aceasta.

O altă sibiancă, aflată în apropierea sediului DSP, spune că ar recomanda vaccinul. Eu cred că e bine. Nu pot să decid pentru alții, dar dacă e ceva care previne cancerul, de ce nu? La noi încă se vorbește puțin despre asta, dar eu cred că e indicat”, mărturisit sibianca.

Unde te poți vaccina, pe lângă centrul DSP

Deschiderea centrului de vaccinare anti-HPV de la DSP vine ca un sprijin suplimentar în cadrul campaniei naționale de prevenție. Pe lângă acesta, vaccinarea se poate face și prin medicii de familie, dar și cu ajutorul medicilor epidemiologi, infecționiști sau pediatri.

Autoritățile spun că nu e nevoie de programare, iar procedura este simplă și rapidă. Doar acordul semnat – în cazul minorilor, de către părinți sau tutori – și dorința de a face un pas în plus pentru sănătate.

De ce e important vaccinul HPV?

Virusul papiloma uman este responsabil pentru cea mai mare parte a cazurilor de cancer de col uterin, dar și pentru alte forme de cancer – atât la femei, cât și la bărbați. Vaccinul este eficient mai ales dacă este administrat înainte de debutul vieții sexuale, însă rămâne util și ulterior.

