La Sibiu, concursurile pentru inspectorii școlari vor fi organizate după Legea Educației nr. 1/2011 – o lege abrogată oficial, dar încă folosită de Minister, pentru că noile prevederi din Legea 198/2023 sunt amânate. După patru ani în care toate numirile s-au făcut direct, fără concurs, Ministerul reia procedura de selecție, inclusiv în județ.

La Sibiu, situația este identică cu cea din celelalte județe. „Ministerul organizează concursurile”, a declarat Constantin Dincă, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Sibiu, confirmând că atribuțiile privind selecția inspectorilor rămân centralizate.

Potrivit Edupedu.ro, această procedură vine după o pauză de patru ani în care nu s-au mai organizat concursuri, sub pretextul așteptării noii legi a Educației. Ultimul concurs a avut loc în 2021, iar de atunci, toți inspectorii din țară – inclusiv cei din Sibiu – sunt numiți politic, direct prin decizia miniștrilor Educației. Sorin Cîmpeanu și Ligia Deca au motivat amânarea concursurilor prin faptul că așteptau reorganizarea inspectoratelor în „direcții județene”, conform noii legislații.

Totuși, Ministerul a anunțat că metodologia pentru selecția inspectorilor va fi elaborată în baza articolului 260 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, deoarece articolul corespondent din noua Lege 198/2023 (art. 116 alin. 9) a fost prorogat temporar (amânat să intre în vigoare).