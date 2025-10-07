Comunitatea din Șeica Mică s-a adunat recent pentru a urmări spectacolul „Fuga lolelor”, un eveniment care a adus pe scenă tradiția, emoția și energia teatrului autentic. Mai mult decât o piesă, evenimentul a devenit o adevărată sărbătoare a spiritului local, cu râsete, muzică și aplauze.

„Cultura are puterea să apropie oamenii, să dea viață locurilor și să transforme o zi obișnuită într-una de neuitat. Ceea ce s-a întâmplat la Șeica Mică este dovada că arta trăiește frumos în fiecare comunitate”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Evenimentul a fost oferit de Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu, și realizat de Asociația Breasla Lolelor Agnita, într-un demers cultural care duce teatrul acolo unde bate inima satului. Mulțumiri speciale și Primăriei Șeica Mică pentru găzduire.