pantof, personaje tradițional în paradele populare din sibiu, participă la eveniment în cadrul unei manifestări culturale, alături de dansatori și public, pe străzile istorice ale orașului.

Comunitatea din Șeica Mică s-a adunat recent pentru a urmări spectacolul „Fuga lolelor”, un eveniment care a adus pe scenă tradiția, emoția și energia teatrului autentic. Mai mult decât o piesă, evenimentul a devenit o adevărată sărbătoare a spiritului local, cu râsete, muzică și aplauze.

„Cultura are puterea să apropie oamenii, să dea viață locurilor și să transforme o zi obișnuită într-una de neuitat. Ceea ce s-a întâmplat la Șeica Mică este dovada că arta trăiește frumos în fiecare comunitate”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Evenimentul a fost oferit de Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu, și realizat de Asociația Breasla Lolelor Agnita, într-un demers cultural care duce teatrul acolo unde bate inima satului. Mulțumiri speciale și Primăriei Șeica Mică pentru găzduire.

clădire istorică din sibiu cu eveniment cultural, mulțime de oameni și parade folclorice, simbol al orașului sibiu, arhitectură barocă, turism cultural în transilvania. clădire istorică spectaculoasă în sibiu, participare la eveniment cultural cu mulțime de oameni și costume tradiționale, atmosferă de sărbătoare și festivitate în centrul orașului.

Ultima oră