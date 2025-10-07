Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că autoritățile iau în calcul închiderea școlilor miercuri, pe perioada în care este activ codul roșu de ploi. „Credem că există riscul ca orașul să fie paralizat”, a spus primarul, precizând că discuțiile sunt avansate și că decizia finală urmează să fie votată.

Bujduveanu a explicat că măsura vizează protejarea sănătății populației și evitarea riscului ca părinții să fie nevoiți să-și ridice copiii în condiții periculoase. De asemenea, în funcție de evoluția codului roșu, s-ar putea lua decizia ca și unii angajați din administrația publică locală să rămână acasă.

Primarul a adăugat că decizia privind școlile din județul Ilfov ar trebui să fie similară celei din București, dat fiind că cele două zone funcționează împreună. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ilfov a anunțat deja că școlile din județ vor fi închise miercuri.

Meteorologii avertizează că în București, Ilfov și în județele Constanța, Călărași, Ialomița și Giurgiu vor fi ploi torențiale, izolat cu descărcări electrice, iar cantitățile de apă pot ajunge la 80–100 l/mp, izolat 120–140 l/mp.