Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezintă joi, 9 octombrie, de la ora 19:00, spectacolul „Harta lui Elian”. Evenimentul are loc pe scena Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova și este programat în cadrul proiectului „Dislexia – educație fără bariere” organizat de Asociația pentru Copii Dislexici Craiova și Asociația MIRIAS Educational, în perioada 8 – 9 octombrie.

Fațada Teatrului pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu va fi iluminată turcoaz în seara de 8 octombrie, pentru a marca Ziua Internațională a Dislexiei. Ziua Internațională a Dislexiei este marcată anual în data de 8 octombrie, la recomandarea ONU, ca un efort de a atrage atenția asupra nevoii de acces echitabil la educație pentru copiii dislexici. Dislexia este o dificultate de învățare care afectează circa 10% din populația lumii, dintre aceștia făcând parte numeroși artiști, inventatori, oameni de știință, exploratori, antreprenori de succes, oameni de stat care au schimbat soarta lumii, campioni sportivi etc.

În spectacolul „Harta lui Elian”, se dezvăluie un univers unde cuvintele nu sunt doar cuvinte, ci enigme care trebuie descifrate, iar eroul nostru, Elian, este un dislexic în cea mai pură esență. Povestea lui este mult mai complexă, el se luptă să înțeleagă și să se adapteze într-o lume aflată mereu în mișcare, navigând printre provocările dislexiei sale într-un mediu școlar mai puțin înțelegător. Elian se simte prins într-o mare de litere care refuză să-i vorbească. Cu toate acestea, atunci când se deschide în fața specialiștilor, începe să-și construiască propria hartă a lumii, o hartă conceptuală care îi dezvăluie căile și posibilitățile ascunse ale propriei sale minți. Prin această hartă, Elian învață să facă asocieri care îi transformă modul de a percepe textele și de a vedea dincolo de litere, deschizându-i noi orizonturi, care îl fac să înțeleagă că puterea în acceptarea sinelui și înțelepciunea pot veni din cele mai neașteptate locuri, iar diferențele noastre sunt ceea ce ne fac cu adevărat unici și speciali.

Concept text: Angela IOAN și Nicoleta LEFTER; Regia: Nicoleta LEFTER; Scenografia: Oana MICU; Graphic designer: George ROȘU; Muzica: Ștefan BAGHIU; Noise: Paul BONDANE; În distribuție: Mircea CORCOVEANU, Gabriel MUNCUȘ, Barbara CRIȘAN, Oana BRÂNZAN.