Autoritățile ruse au anunțat marți dimineață că o instalație industrială din orașul Tyumen, aflat în vestul Siberiei, a fost vizată de un atac cu drone. Este primul incident de acest fel raportat în regiune de la începutul invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022, motiv pentru care suspiciunile Moscovei se îndreaptă spre Ucraina.

Conform Mediafax, pe canalul oficial Telegram al administrației locale, trei drone ar fi fost „detectate și neutralizate” pe teritoriul unei companii din districtul Antipino, în partea estică a orașului. Deși oficialii ruși nu au precizat originea aparatelor, presa de stat a sugerat că ar fi fost lansate de forțele ucrainene.

Un martor la atac susține că o structură de răcire a rafinăriei ar fi fost avariată, în ciuda asigurărilor autorităților că „explozia dronelor a fost prevenită”. Rafinăria din Tyumen este una dintre cele mai importante instalații petroliere din regiune, iar orice avarie ar putea afecta producția de combustibil.

Tyumen se află la peste 1.800 de kilometri de granița cu Ucraina, iar un atac în această zonă ar demonstra o extindere majoră a razei operaționale a dronelor ucrainene, folosite în ultimele luni pentru a lovi infrastructura energetică din interiorul Rusiei.

În ultimele săptămâni, Ucraina a intensificat atacurile asupra rafinăriilor și bazelor aeriene ruse, ca răspuns la valurile repetate de bombardamente lansate de Moscova asupra teritoriului ucrainean. Oficial, Kievul nu a revendicat până acum incidentul din Tyumen, însă surse din domeniul apărării susțin că strategia ucraineană vizează reducerea capacității Rusiei de a-și finanța războiul prin exporturi de energie.

