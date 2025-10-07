fc hermannstadt joacă un amical cu o echipă de liga 3

FC Hermannstadt va disputa luni, 13 octombrie, la Sibiu, un amical cu FC Păulești, echipă care activează la Liga 3.

Pentru că Superliga este întreruptă, FC Hermannstadt și-a luat un amical inedit cu formația de Liga 3, CS Păulești (Prahova).

Jocul este programat luni, 13 octombrie, de la ora 10.30, la Sibiu. De obicei, sibienii jucau amicale în pauzele competiționale cu ”vecinii” de la CSC Șelimbăr, dar acum au schimbat adversarul.

CS Păulești joacă în Seria 2 din Liga 3 și este pe locul 3 după 7 etape, cu 5 victorii, 1 egal și 1 înfrângere.

Meciul dintre FC Hermannstadt și CS Păulești se va disputa pe terenul 2 al Bazei Sportive Obor, iar accesul publicului va fi gratuit.

La echipa din Păulești joacă și fostul atacant al lui FC Hermannstadt, Adrian Petre. Acesta a fost legitimat la clubul sibian în prima parte a sezonului 2023-2024, dar a fost pus pe liber după doar șase luni, fiind tras în jos de o hernie de disc care îl împiedica să se antreneze și să joace la capacitate maximă.

”Eu asta nu am putut să fac în ultimii ani, să țin pasul cu pregătirile și cu intensitatea. Doctorii nu îmi recomandă operație, pentru că nu este o problemă chiar atât de gravă. Plus de asta, ar însemna o recuperare foarte mare, de minimum 6 luni. Și nimeni nu îți garantează că nu vei mai avea dureri după” a spus recent fostul internațional de tineret.