Prețul aurului continuă să urce la niveluri record, depășind pragul de 530 de lei pe gram în România. Față de acum doi ani, valoarea acestuia s-a majorat semnificativ, ceea ce a transformat investițiile timpurii în câștiguri considerabile pentru românii care au mizat pe metalul prețios.

Gramul de aur 24K în România are un preț de aproximativ 538 lei. Aurul de 18K este cotat la circa 403 lei pe gram, iar cel de 14K are un preț estimativ de aproximativ 314 lei pe gram.

Prețurile metalului prețios ating noi maxime la nivel global, apropiindu-se de pragul simbolic de 4.000 de dolari pe uncie. Cei care au cumpărat aur acum doi ani și-au văzut investițiile aproape dublate.

Creșterea prețului atrage noi cumpărători, fie că este vorba despre persoane care investesc pentru prima dată, fie despre cei care dețin aur de ani buni și caută profit.

Totuși, păstrarea aurului fizic, în lingouri, nu este întotdeauna cea mai avantajoasă soluție. Costurile de producție, transport și depozitare pot reduce valoarea cu până la 15%, iar bijuteriile implică pierderi de până la 40%, din cauza taxelor și manoperei.

Economiștii avertizează că după această explozie de preț este posibilă și o corecție abruptă.

FOTO: Getty Images