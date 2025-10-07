mașină de colecție adusă la rar: doar 3.300 de bucăți s-au fabricat, în anii 60’ / foto

Registrul Auto Român (RAR) a prezentat recent un exemplar rar de Triumph TR3B, fotografiat de colegii de la RAR Suceava.

Acest model, fabricat în 1962, reprezintă o versiune de tranziție între modelele TR3A și TR4. Exemplarul este echipat cu un motor opțional de 2.138 cmc și 105 CP, diferit de motorul standard al seriei.

Triumph TR3B a fost produs în aproximativ 3.300 de exemplare, majoritatea destinate pieței americane, ceea ce îl transformă într-un adevărat obiect de colecție.

RAR continuă să promoveze astfel de modele excepționale prin seria sa de postări #RARități, atrăgând atenția pasionaților de automobile clasice.