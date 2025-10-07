nou val de înșelăciuni online: investitorii, ținta escrocilor

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) atrage atenția asupra intensificării unor tentative de fraudă care implică apeluri telefonice sau mesaje online, în care persoane necunoscute pretind că reprezintă instituții precum Bursa de Valori București sau Depozitarul Central.

Potrivit ASF, scopul acestor încercări este obținerea ilegală de date personale, bancare sau acces la conturi de investiții. ASF precizează că niciuna dintre aceste instituții nu contactează telefonic sau prin e-mail investitorii pentru a solicita date confidențiale (parole, coduri de acces, copii ale actelor de identitate etc.).

Specialiștii recomandă utilizatorilor să nu ofere informații personale prin telefon sau internet, să verifice întotdeauna identitatea celor care îi contactează, să folosească doar datele oficiale de contact publicate pe site-urile instituțiilor și să raporteze orice suspiciune autorităților competente.