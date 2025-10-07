noua sală de evenimente și gastronomie de top din cisnădie: „thyme by chef lorant”

chef and event host at a culinary or gastronomic event in sibiu, romania.
„Thyme by Chef Lorant”, un proiect semnat de Chef Lorant și antreprenorul Mihai Marinescu

Eleganță, rafinament și gusturi fine la inaugurarea noii săli de evenimente din Str. Transilvaniei nr. 1 – un proiect semnat de Chef Lorant și antreprenorul Mihai Marinescu.

La sfârșitul săptămânii s-a inaugurat la Cisnădie noua sală de evenimente „Thyme by Chef Lorant”, un spațiu modern și elegant, gândit pentru a găzdui evenimente de top, de la nunți și botezuri până la conferințe și petreceri private.

Invitații au fost întâmpinați cu șampanie rece și un zâmbet cald din partea gazdelor. Atmosfera a fost animată de DJ Cipi Hampu care a întreținut energia bună pe tot parcursul zilei, iar platourile bogate cu brânzeturi fine, creveți pane, guacamole și somon au atras privirile și papilele gustative ale tuturor.

Chef Lorant – de la stelele Michelin din Franța, acasă, în Cisnădie

Primarul orașului Cisnădie, Mircea Orlățan, a subliniat importanța acestui moment pentru comunitate:

„Astăzi se deschide primul restaurant din viața lui în România. Lorant a fost șef la restaurante din Franța, de două stele Michelin. Am înțeles că s-a repatriat. Dragostea l-a adus înapoi. Acum își deschide în Cisnădie primul restaurant al lui. Și noi urăm Bine ai venit în țară, bine ai venit la Cisnădie și îți dorim mult succes.”

Chef Lorant, recunoscut pentru rafinamentul și atenția la detalii în bucătărie, a vorbit despre colaborarea cu partenerul său de afaceri și despre ingredientele locale care dau savoare meniului.

”Aveam nevoie de un producător foarte bun și Mihai ne oferă niște produse și ingrediente pentru preparatele noastre care ies în evidență, bineînțeles, în meniurile pe care le-am conceput pentru evenimentele organizate la noi. Poftiți la masă!”

Un parteneriat de succes: Chef Lorant și Mihai Marinescu

Proiectul Thyme by Chef Lorant a prins viață în parteneriat cu Mihai Marinescu, cunoscut antreprenor sibian și fondator al unei afaceri de succes în domeniul produselor din lapte de vacă și bivoliță, dar si carne de vita black Angus, Băcănia Vaca Loù.

„Ne bucurăm că în sfârșit am reușit să avem deschiderea oficială împreună cu Chef Lorant. Noi am mai avut o deschidere oficială când ne-am asociat, ca să zic așa, și în sfârșit, asocierea noastră zic că a dat roade. Vaca Loù și Lor.And Takeaway au creat Thyme by Chef Lorant. Oamenii par foarte mulțumiți. Suntem încântați de cum a început evenimentul și sperăm că o să ținem același ritm și la evenimentele viitoare”, a declarat Mihai Marinescu.

noua sală de evenimente și gastronomie de top din cisnădie: „thyme by chef lorant"
Eleganță, bun gust și atmosferă de sărbătoare

Sala a fost amenajată cu eleganță desăvârșită, în tonuri aurii și accente rafinate care au completat perfect lumina naturală și decorul modern. Mesele aranjate cu flori discrete și elemente sofisticate au creat un cadru ideal pentru un eveniment de gală.

Invitații s-au bucurat de preparate rafinate, de o atmosferă caldă și de ocazia de a socializa într-un spațiu cu adevărat spectaculos.

Dulciuri, modă și stil

Printre participanți s-a aflat și Cofetăria Alma Cake, care a încântat papilele cu mini-eclere, prăjituri fine și ciocolată de casă, toate „super bune”, după cum au spus invitații.

Evenimentul a fost completat de o prezentare de rochii de mireasă oferită de House Brides, dar și de o defilare elegantă de costume bărbătești, marca PACHA Men’s Wear. Salonul de coafură Z Salon a adăugat nota finală de eleganță, demonstrând că Thyme by Chef Lorant este mai mult decât o sală de evenimente — este un loc unde rafinamentul, gustul și arta se întâlnesc.

Deschiderea „Thyme by Chef Lorant” este un moment important pentru Cisnădie, care devine astfel gazda unui nou spațiu de evenimente de top, cu o viziune modernă și o echipă dedicată calității.

