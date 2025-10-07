opt constructori, printre care și strabag, vor să modernizeze ”rampa” din gara sibiu. austriecii sunt cei care au "reparat" și podul

Sucursala Regională de Căi Ferate Brașov a scos la licitație contractul pentru modernizarea platformei din capătul X al stației CF Sibiu, iar la termenul limită au fost depuse nouă oferte – opt de la constructori români și una de la o firmă austriacă.

Licitația, postată în sistemul electronic de achiziții publice la începutul lunii septembrie, are ca obiect „Amenajare platforma stației cap X – stația Sibiu – etapa 2 (execuție)”. Valoarea estimată a contractului este de 2.646.912,43 lei (aproximativ 520.000 de euro), scrie clubferoviar.ro.

Obiectivul lucrării vizează modernizarea zonei cunoscute sub denumirea „rampă”, aflată în imediata apropiere a clădirii de călători din stația CF Sibiu. Lucrările includ demolarea rampei pe o suprafață de 2.707 mp, transportul molozului la groapa de gunoi, nivelarea și compactarea terenului, precum și trasarea lucrărilor pentru drum electrocar, zone pietonale, trotuare, acces de la pasajul superior spre liniile 1-4, parcări auto și treceri la nivel.

Detalii privind suprafețele care vor fi modernizate:

Drum electrocar asfaltat: 437,5 mp

Acces la liniile 1-4 asfaltat: 100 mp

Acces peste linia 39 din piatră cubică: 50 mp

Zone pietonale din piatră cubică recuperată: 390 mp

Trotuar asfalt BA8: 390 mp

Zona de protecție linia 39 asfaltată: 267 mp

Parcări asfaltate: 2.004 mp

Zone verzi: 166 mp

Gard completat pe trotuar, pe strada Socului, pe o lungime de 18 m pentru delimitarea zonei de protecție a liniei 39

La termenul limită, luni, 6 octombrie, au fost depuse următoarele oferte:

Individual: Gdo Mov Impex SRL

Individual: Drumuri și Poduri SA

Individual: Edifice

Individual: Strabag

Subcontractant: Electric Serv

Individual: Construcții Feroviare Mureș SA

Individual: SC Dumbrava Minunată SRL

Asociere: Lutghart Solutions (lider) – Standard – Ayo DHT Technology

Prin realizarea acestei lucrări, Sucursala Regională de Căi Ferate Brașov urmărește modernizarea zonei de acces și siguranță pentru călători și personalul feroviar, asigurând condiții mai bune de circulație și funcționare a stației CF Sibiu.