pnrr: pista de biciclete de pe valea avrigului este tot mai aproape de final

COMUNICAT DE PRESĂ 

DATA: 7 octombrie 2025

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Pista de biciclete de pe Valea Avrigului este tot mai aproape de final. Lucrările avansează conform graficului de lucrări aprobat, termenul preconizat pentru finalizarea lucrărilor este de 15 Noiembrie 2025.

lucrare de asfaltare pe strada din sibiu, infrastructură rutieră modernizată, drum asfaltat în proces de reabilitare, șantier de asfaltare în zona rurală, transport și infrastructură în sibiu.
pnrr: pista de biciclete de pe valea avrigului este tot mai aproape de final

În prezent, lucrările de execuție din cadrul Proiectului ,,Construire pistă pentru biciclete pe DJ 105 F – Orașul Avrig – Valea Avrigului”, finațat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), sunt realizate în procent de 82 %.

Primăria orașului Avrig
Avrig, strada Gheorghe Lazăr, nr. 10, 555200, județul Sibiu
Tel: 0269/523101
Fax: 0269/524401
E-mail: office@primaria-avrig.ro
Web: www.primaria-avrig.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

pnrr: pista de biciclete de pe valea avrigului este tot mai aproape de final

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”
https://mfe.gov.ro/pnrr/                     https://www.facebook.com/PNRROficial/

Ultima oră