pnrr: pista de biciclete de pe valea avrigului este tot mai aproape de final

COMUNICAT DE PRESĂ

DATA: 7 octombrie 2025

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Pista de biciclete de pe Valea Avrigului este tot mai aproape de final. Lucrările avansează conform graficului de lucrări aprobat, termenul preconizat pentru finalizarea lucrărilor este de 15 Noiembrie 2025.

În prezent, lucrările de execuție din cadrul Proiectului ,,Construire pistă pentru biciclete pe DJ 105 F – Orașul Avrig – Valea Avrigului”, finațat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), sunt realizate în procent de 82 %.

