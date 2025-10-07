primăria a înlocuit indicatorul rutier de pe pista de biciclete de pe calea dumbrăvii / foto

Primăria Sibiu a intervenit și a înlocuit indicatorul rutier amplasat prea jos pe Calea Dumbrăvii, deasupra pistei de biciclete. Acesta devenise o problemă semnalată frecvent de bicicliști și pietoni, care erau nevoiți să se aplece pentru a trece pe sub el. (DETALII AICI)

Indicatorul rutier amplasat prea jos pe Calea Dumbrăvii, deasupra pistei de biciclete, a fost înlocuit. Noul panou a fost deja montat, eliminând disconfortul pentru cei care circulă pe bicicletă sau trotinetă, în special în zona din fața sediului ANAF.

Municipalitatea transmitea la finele lunii septembrie că deși indicatorul respecta standardele SR 1848-2 și 3, s-a luat decizia înlocuirii sale pentru a reduce riscul de incidente. „Indicatorul de presemnalizare este deja prevăzut spre înlocuire, cu unul nou de dimensiuni mai mici și mai înalt (2,8 – 2,9 metri înălțime liberă de trecere sub acesta). Acesta este dat în producție și se va monta până la finele acestei săptămâni”, preciza Primăria Sibiu într-un comunicat remis presei la finele lunii septembrie.

Reamintim că pe Calea Dumbrăvii s-au încheiat recent lucrările de asfaltare, iar în prezent se aplică marcajele rutiere pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mihai Viteazu și Bulevardul Vasile Milea. Noua pistă de biciclete din zonă a stârnit deja reacții din partea sibienilor, unii dintre ei semnalând probleme legate de proiectare și siguranță.

Citește și: Primăria înlocuit indicatorul rutier de pe pista de biciclete de pe Calea Dumbrăvii / foto