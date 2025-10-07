Instituția Prefectului – Județul Sibiu a organizat marți, 7 octombrie 2025, o întâlnire de lucru dedicată analizării principalelor disfuncționalități care se manifestă anual în stațiunea Păltiniș, cu scopul stabilirii unor direcții clare de acțiune pentru perioada următoare.

La reuniune au participat prefectul Mircea Dorin Crețu, subprefecții Florian Giubega și Benedek Zacharie, secretarul general al instituției, Marius Oltean, precum și reprezentanți ai administrației publice locale, ai mediului privat și ai instituțiilor cu atribuții în domeniu.

Discuțiile au vizat o serie de aspecte esențiale pentru buna funcționare și dezvoltare a stațiunii, printre care:

îmbunătățirea infrastructurii de transport și asigurarea unei mai bune accesibilități către și în interiorul stațiunii;

realizarea unei strategii integrate de dezvoltare turistică, cu definirea clară a atribuțiilor fiecărei instituții implicate;

intensificarea colaborării dintre instituțiile publice și mediul privat, pentru gestionarea eficientă a disfuncționalităților apărute pe tot parcursul anului;

modernizarea rețelelor de utilități și prevenirea problemelor cauzate de condițiile meteo, precum întreruperile de curent, blocajele rutiere sau deficiențele de semnal și comunicații;

diversificarea activităților turistice și sportive, prin amenajări specifice menite să sporească atractivitatea stațiunii;

dezvoltarea unui mecanism instituțional dedicat administrării și coordonării unitare a zonei Păltiniș.

În cadrul întâlnirii, s-a subliniat importanța unor investiții etapizate și a unei colaborări constante între autoritățile publice, operatorii economici și comunitatea locală, astfel încât Păltinișul să beneficieze de o dezvoltare durabilă și coerentă.

Participanții au salutat inițiativa Instituției Prefectului – Județul Sibiu, apreciind caracterul constructiv al dezbaterii și deschiderea manifestată de conducerea instituției pentru dialog și cooperare.

Reprezentanții Prefecturii Sibiu au anunțat că aceste discuții vor continua prin organizarea periodică a unor ședințe de lucru, menite să urmărească implementarea măsurilor propuse și să asigure o cooperare eficientă între toate instituțiile implicate.

Instituții și organizații participante la întâlnirea de astăzi:

Primăria municipiului Sibiu, Consiliul Județean Sibiu, Primăria comunei Cristian, Primăria comunei Gura Râului, Primăria comunei Poplaca, Primăria comunei Rășinari, Inspectoratul Școlar Județean Sibiu – Club Sportiv „Șoimii” Sibiu, Direcția Silvică Sibiu, Ocolul Silvic Rășinari, Ocolul Silvic Gura Râului, Serviciul Public Județean Salvamont Sibiu, S.C. Arka Sport SRL, Societatea de Distribuție Energie Electrică România S.A. – Sucursala Sibiu, Asociația Poplaca Păltiniș Platoș, S.C. Teleferic Cindrelu SRL, S.C. Tiffany Păltiniș SRL și S.C. Xtreeme Oncești SRL.