prognoza meteo actualizată: urmează ploi însemnate și vânt în tot județul sibiu și ninsori la munte

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, 7 octombrie 2025, o serie de avertizări meteorologice pentru mai multe regiuni din România, valabile până miercuri, 8 octombrie. Fenomenele vizate variază de la ploi torențiale și abundente, până la intensificări ale vântului și ninsori viscolite la altitudini mari.

COD ROȘU – ploi torențiale și abundente

Interval de valabilitate: 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 15

Zone afectate: județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și municipiul București

Fenomene: Ploi torențiale și abundente, izolat cu descărcări electrice. Cantitățile de apă vor ajunge în intervale scurte de timp sau prin acumulare la 80–100 l/mp, iar izolat 120–140 l/mp.

COD PORTOCALIU – ploi importante cantitativ

Interval de valabilitate: 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 23

Zone afectate: Muntenia, jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și al Olteniei

Fenomene: Ploi importante cantitativ, cu acumulări de 60–90 l/mp și izolat 100 l/mp.

COD GALBEN – ploi moderate, vânt și ninsori viscolite

Interval de valabilitate: 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 23

Zone afectate și fenomene vizate: Nordul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei, vestul Carpaților Meridionali: ploi însemnate cantitativ, cu acumulări de 25–30 l/mp și izolat 40–50 l/mp. Județele Vaslui, Bacău, Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Ilfov și municipiul București: intensificări ale vântului cu rafale de 50–70 km/h. Carpații Meridionali, altitudini peste 1700 m: ninsoare temporar viscolită, cu rafale de 60–90 km/h și depunere de strat de zăpadă de 10–30 cm.



Meteorologii recomandă prudență maximă, evitarea deplasărilor neesențiale, atenție sporită în trafic, și supravegherea zonelor cu risc de inundații sau alunecări de teren.