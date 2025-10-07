În calitate de consilier local al Partidului Social Democrat în Municipiul Sibiu, am susținut o acțiune concretă pentru reducerea riscului de inundații, protecția mediului și dezvoltarea durabilă a orașului.

Am adus în atenția Consiliului Local problema terenurilor din zona Câmpșor, aflate între cartierele Turnișor și Ștrand, și am cerut demararea procedurilor legale pentru scoaterea lor din zona inundabilă. Vorbim despre o suprafață de aproximativ 1.400.000,00 mp care nu este pusă în valoare.

Ce propun în continuare pentru Sibiu

Actualizarea hărților de hazard și risc de inundații la nivelul municipiului și realizarea unui studiu detaliat pentru zona Câmpșor, urmat de consultare publică și avizare completă. Construirea de lucrări hidrotehnice de protecție – baraje nepermanente, diguri de retenție, poldăre, consolidări de maluri – fără de care niciun plan de urbanizare nu poate fi realizat în siguranță. Soluții verzi și albastre integrate: zone de retenție pentru apă pluvială, rigole permeabile, grădini pluviale și coridoare verzi de-a lungul Cibinului, care să reducă scurgerile și riscul de inundații. Program permanent „Cibin Curat”, cu igienizări periodice, raport public și implicarea comunității locale. Colaborare interinstituțională între Primărie, Consiliul Local, SGA Sibiu, operatorii de utilități și societatea civilă pentru investiții durabile în infrastructura de apă și protecția mediului.

Indiferent de propunerile de urbanizare, care oricum nu acoperă întreaga suprafață de 1.400.000,00 mp, nimic nu se poate realiza în siguranță dacă nu construim mai întâi lucrări hidrotehnice solide, care să apere orașul de inundații și să scoată această zonă din riscul real.

În continuare, vreau să transformăm riscul în oportunitate: un Sibiu sigur din punct de vedere al inundațiilor, un oraș verde și curat, unde dezvoltarea urbană respectă mediul și interesele cetățenilor indiferent de generație.

Consilier Local Mun. Sibiu

Sebastian Nicolae FORIR