ratangiul sibiului: e pe primul loc în topul ocaziilor ratate în superliga româniei

Doi jucători de la FC Hermannstadt sunt pe podium în topul celor mai multe ocazii ratate în acest sezon de Superliga.

Sibiul are doi jucătorii în topul celor mai multe ocazii mari irosite în cele 12 etape din actualul sezon al Superligii. Cu 10 goluri marcate în 12 etape, FC Hermannstadt are al doilea cel mai slab atac din Superligă, după Petrolul Ploiești, cu 8 reușite.

Lider în topul ocaziilor mari ratate în statisticile Superbet este atacantul lui FC Hermannstadt, Aurelian Chițu, cu 6 oportunități mari irosite. În una din ele, cea din finalul jocului de la Craiova, mingea depășise linia porții, dar arbitrii și VAR nu l-au validat.

Cu 5 ocazii mari ratate, Silviu Balaure ocupă locurile 2-4 în același clasament, la egalitate cu David Miculescu (FCSB) și Răzvan Tănasă (Farul).

Silviu Balaure este lider în topul asisturilor, cu 5 reușite în cele 8 jocuri în care a evoluat, la egalitate cu Alin Roman (UTA). Cum se știe, Balaure a suferit o ruptură de ligamente în precedenta pauză competițională, fiind operat și urmând să absenteze până în primăvară, iar absența sa se resimte din plin.

Mijlocașul sibienilor, Antoni Ivanov este pe locul 3 în topul deposedărilor, cu 30 de reușite, fiind devansat de Raul Opruț (Dinamo, 34) și Mark Tutu (33).

Portarul echipei de pe malul Cibinului, Călin Căbuz este primul în clasamentul ieșirilor reușite dintre buturi, cu 7 intervenții, la fel ca Otto Hindrich (CFR Cluj) și Ioannis Anestis (FC Botoșani).

FC Hermannstadt are doar 3 puncte în ultimele 4 jocuri și este pe locul 13, cu 10 puncte din 12 meciuri.