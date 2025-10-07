scandal în familie la gura râului: un tată și-a bătut fiul de 10 ani

Scandal în familie la Gura Râului: copil lovit, bărbatul plasat sub ordin de protecție.

În ultimele 24 de ore, polițiștii sibieni au intervenit la șase sesizări privind violență domestică. În urma evaluării riscului, aceasta a fost considerată pozitivă în două cazuri, fiind emise ordine de protecție provizorii, fără sistem de monitorizare electronică.

Unul dintre cazuri s-a înregistrat pe 6 octombrie, în jurul orei 15:00, când polițiștii Secției nr. 6 Poliție Rurală Orlat au fost sesizați prin 112 cu privire la un incident domestic. O femeie din Gura Râului a reclamat că fiul său minor, în vârstă de 10 ani, a fost lovit peste față de tatăl său.

După verificări și discuții cu părțile implicate, polițiștii au întocmit formularul de evaluare a riscului, care a arătat un pericol iminent pentru viața și integritatea fizică a femeii și a copilului. În consecință, a fost emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de cinci zile împotriva bărbatului.

Totodată, în cauză a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.