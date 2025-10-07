Varianta Ocolitoare Sibiu Sud (VOSS) a ajuns din nou la Agenția de Mediu. Consiliul Județean a modificat proiectul centurii, aceasta urmând să aibă doar două benzi, și nu patru, așa cum era propunerea inițială. De asemenea, fiindcă platforma drumului va fi mai mică, se vor face mai puține exproprieri.

Proiectul Variantei Ocolitoare Sibiu Sud (VOSS) este realizat de CJ Sibiu în parteneriat cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și Ministerul Transporturilor, în baza unui document semnat în 18 septembrie 2020. CNAIR ar urma să se ocupe de procedurile privind culoarul de expropriere, de procesul privind accesarea fondurilor europene, de recepționarea lucrărilor și de administrarea și întreținerea infrastructurii rutiere după încheierea perioadei de garanție, în timp ce Consiliul Județean, cu ajutorul finanțării europene, are rolul de a se ocupa de contractarea serviciilor pentru studiul de fezabilitate și de contractarea lucrărilor de execuție. După o serie de modificări aduse proiectului, acesta a fost depus din nou la Agenția de Mediu în vederea obținerii acordului necesar.

Centură cu o singură bandă pe sens

Proiectul VOSS primise acordul de mediu în 18 decembrie 2023 dar, fiindcă s-au produs mai multe modificări și este nevoie de o nouă reglementare, el a fost depus din nou la APM, în octombrie 2025.

Centura de Sud nu va mai avea 4 benzi (2 pe fiecare sens de 3,50 metri fiecare), ci doar 2 benzi (una pe fiecare sens de 3,50 metri fiecare). Platforma drumului va fi de 9,00 metri, fiind amenajate și două acostamente de câte 1 metru, din care 2 benzi de încadrare de 0,50 metri.

De asemenea, suprafața totală afectată de coridorul VOSS (fără zona de protecție), adică suprafața de teren expropiat, este de 782.371,00 metri pătrați, față de 1.373.543,34 metri pătrați cât era prevăzut inițial. Lungimea totală a VOSS va fi de 21,415 km.

Dacă proiectul inițial prevedea construirea a 22 de poduri, pasaje, viaducte și podețe, în situația nou propusă, aflată în avizare la Mediu, se regăsesc 14 poduri, pasaje, viaducte și podețe. Vor exista 4 intersecții la nivel (DN 7H, DJ 106R, DJ 106D și DN1), dar și 3 intersecții denivelate (DN 1, DJ 106A și DJ 106C).

Potrivit formei revizuite, în proiectul Variantei Ocolitoare Sibiu Sud sunt prevăzute patru sensuri giratorii, amplasate în următoarele puncte: Intersecția cu DN 7H (km 0+000) – la intrarea pe varianta ocolitoare dinspre nodul autostrăzii A1/Șura Mică; intersecția cu DJ 106R (km 7+725) – drumul județean care leagă Sibiu de Poplaca (zona de vest a municipiului Sibiu); intersecția cu DJ 106D (km 13+375) – drumul județean către Cisnădioara și intersecția cu DN 1/E68 (km 21+400) – la ieșirea din varianta ocolitoare spre Șelimbăr și zona DN 1/E68.

Două variante de traseu luate în calcul

În cadrul studiului de fezabilitate realizat pentru proiect, au fost analizate două scenarii posibile de realizare a obiectivului de investiții, după cum urmează:

Varianta 1 – lungime 21,39 kilometri

Pe varianta 1 de traseu sunt prevăzute amenajarea de intersecții la nivel și denivelate, pentru colectarea și descărcarea traficului de pe drumurile naționale și județene în drumul Variantei de Ocolire Sibiu Sud.

Traseul pornește din apropierea nodului rutier la autostradă (Șura Mică) pe DN7H. El străbate o zonă cu terenuri agricole, subtraversează DN1 prin intermediul unui pasaj racordat pe toate direcțiile cu bretele, traversează Râul Cibin printr-un pod și Calea Ferată 200 prin intermediul unui pasaj, intersectează DJ 106R care leagă Municipiul Sibiu de localitatea Poplaca, parcurge traseul pe lângă Rezervația Naturală Dumbrava din zona comunei Rășinari, intersectează DJ 106A care leagă municipiul Sibiu de localitatea Rășinari, intersectează DJ 106D care leagă municipiul Sibiu de Cisnădioara, intersectează DJ 106C care leagă municipiului Sibiu de Cisnădie, străbate o zonă cu terenuri agricole paralel cu Râul Seviș până la intersecția cu E 68 (în zona intersecției cu strada Mihai Viteazul) de pe teritoriul comunei Șelimbăr.

Varianta 2 – lungime 19,240 kilometri

Pe varianta 2 sunt prevăzute amenajarea de intersecții la nivel și denivelate similar variantei 1 (la capete).

Traseul pornește din apropierea nodului rutier la autostradă (Șura Mică) pe DJ 143, străbate o zonă cu terenuri agricole suprapus peste un drum de exploatare existent, intersectează E 81 (între localitatea Cristian și municipiul Sibiu), străbate o zonă cu terenuri agricole, peste Râul Cibin și Calea Ferată prin intermediul unui pasaj nou, intersectează DJ 106R (care leagă municipiul Sibiu de localitatea Poplaca), subtraversează printr-un tunel Rezervația Naturală Dumbrava și DJ 106A, Sibiu-Rășinari. Tunelul are ieșirea înainte de DJ 106D ce leagă municipiul Sibiu de Cisnădioara. În continuare, Varianta Ocolitoare Sibiu Sud intersectează DJ 106C care leagă municipiul Sibiu de Cisnădie, străbate o zonă cu terenuri agricole paralel cu Râul Seviș, traversează Râul Seviș spre lacurile Șopa de pe teritoriul comunei Șelimbăr, continuă spre intersecția cu E 68 (în intersecția cu strada Mihai Viteazul din Șelimbăr) pe teritoriul comunei Șelimbăr.

„În ambele variante sunt prevăzute a se realiza pasaje pentru traversarea denivelată a intersecțiilor și pasaje pentru asigurarea continuității drumurilor de exploatare. Aceste trasee se află pe teritorii ale UAT Sibiu, Șura Mică, Cristian, Poplaca, Rășinari, Cisnădie, Șelimbăr, în intravilan și extravilan. Din punct de vedere juridic, cea mai mare suprafață de teren este în proprietate privată, restul fiind în proprietatea Unităților Administrativ Teritoriale de care aparțin. Din acest motiv vor fi necesare exproprieri ale terenurilor aflate în proprietate privată. Principalele criterii care stau la baza variantelor preferate sunt: amenajarea de intersecții rutiere fără puncte de conflict, neprevederea pe traseul variantei de accese la unități economice existente sau viitoare, iluminarea intersecțiilor și nodurilor rutiere de pe traseu”, se arată în memoriul depus la APM.

Traseul final al centurii de sud este cel prezentat la varianta 1, renunțându-se la subtraversarea printr-un tunel a Rezervației Naturale Dumbrava.

Potrivit documentului, vor exista două locații pentru organizarea de șantier: una la Poplaca, în suprafață de 5.900 mp, aflată la km 7+700 al centurii, terenul având folosința actuală de pășune, iar alta la Cisnădie, în suprafață de 13.000 mp, aflată la km 16+550 al centurii.

Pe Varianta Ocolitoare Sibiu Sud (VOSS) se va circula cu maxim 80 km/h.