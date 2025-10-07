solidaritate la sibiu: cei 30.000 de euro necesari pentru tratamentul emei, strânși în mai puțin de o zi

Pentru prima dată, tatăl își ține fetița în brațe. Poate părea un gest simplu, dar pentru Georgin Mîndreanu și soția lui, Alexandra, este cea mai mare minune din lume. De la naștere, Ema-Ștefania a fost conectată la aparate, intubată și ventilată mecanic, suferind de hipoxie severă, care i-ar fi putut pune viața în pericol în doar câteva zile. Micuța din Sibiu a luptat însă cu o putere incredibilă și a refuzat să renunțe.

Părinții au avut nevoie de sprijin pentru a-i oferi Emei șansa la viață. Tratamentul hiperbaric, singura șansă reală pentru recuperarea ei, costa aproximativ 30.000 de euro. Comunitatea s-a mobilizat rapid și, în mai puțin de 18 ore, oamenii cu inimă mare au donat întreaga sumă, oferindu-le părinților șansa de a începe tratamentul care ar putea salva viața fetiței.

Citește și- Ema, fetița din Sibiu care respiră cu ajutorul aparatelor. Are nevoie de ajutor: “Medicii nu-i dădeau nici o șansă”

„Am reușit să o punem pe ventilatorul nostru. Noi sperăm să o luăm săptămâna viitoare acasă. Momentan sunt răcită și nu o putem supune la risc. Eu am ținut-o în brațe când am născut-o, la maternitatea din Sibiu, în iunie. Tatăl ei nu a ținut-o niciodată până acum. A fost un moment emoționant, i-a fost și frică să o ia. Sperăm să o ținem în brațe cum trebuie, nu doar conectată la aparat. Sperăm, cât de curând, să stea numai în brațe și să recuperăm timpul pierdut.” – a povestit Alexandra, mama Emei.

Cum poți ajuta

Tratamentul hiperbaric, care va continua cu sesiuni de kinetoterapie, îi oferă șansa la recuperare. Urmează însă investigații detaliate în Spania pentru a-i monitoriza progresul. Puteți continua să donați, pentru că lupta Ștefaniei abia începe.

Oricine dorește să se implice o poate face printr-o donație în conturile deschise pe numele mamei:

Titular: Răducea Alexandra-Elena

Cont RON: RO32 BRDE 410S V255 8098 4100

Revolut: 0737 270 005

IBAN Revolut: RO97 REVO 0000 1493 4379 5861