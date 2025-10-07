spectacol folcloric de excepție: junii sibiului, oaspeți de onoare la timișoara

Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului” va evolua miercuri, 8 octombrie, pe scena Festivalului Național de Folclor „Tradiții la români”, organizat la Timișoara.

Prezența Junilor Sibiului la acest eveniment are o însemnătate specială: Ansamblul Profesionist „Banatul”, organizatorul festivalului, celebrează 55 de ani de existență, iar între cele două formații există o relație de prietenie îndelungată, clădită pe respect reciproc și pe dragostea comună pentru valorile culturii românești.

Patrimoniul tradițional este sărbătorit la Timișoara prin cea de-a XII-a ediție a Festivalului Național de Folclor „Tradiții la români”, care se desfășoară în 7-8 octombrie la Convention Center – Hotel Timișoara.

Junii Sibiului sunt invitați speciali în cea de-a doua seară a festivalului și urcă pe scenă la invitația Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș și a Ansamblului Profesionist „Banatul”. Recitalul artiștilor sibieni se deschide cu Obiceiul Junilor, ritual emblematic pentru Mărginimea Sibiului, urmat de o suită de jocuri feciorești, un colaj de dansuri din Transilvania și de momente muzicale susținute de îndrăgiții soliști Alina Bîcă, Robert Târnăveanu și de taragotistul Adrian Neamțu.

Conceptul artistic și coregrafia sunt semnate de Silvia Macrea, asistent coregraf: Alesea Sas; conducerea muzicală va fi asigurată de Radu Dinescu.

Prietenie și sărbătoare

Pentru Junii Sibiului, participarea la Festivalul „Tradiții la români” are o însemnătate specială: Ansamblul Profesionist „Banatul” sărbătorește 55 de ani de activitate, prilej care marchează și o frumoasă prietenie artistică între cele două ansambluri. „Ne leagă o prietenie veche și sinceră de colegii noștri din Ansamblul „Banatul”, o prietenie născută din aceeași prețuire pentru folclor și din dorința de a duce tradiția mai departe. E o mare bucurie și o onoare să le fim alături la această sărbătoare. Îi felicităm din suflet pe artiștii Ansamblului „Banatul” pentru profesionalismul și devotamentul cu care slujesc folclorul românesc de 55 de ani”, declară Silvia Macrea, manager CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu.

Spectacolul susținut de Junii Sibiului la Festivalul Național de Folclor „Tradiții la români” va fi transmis în direct pe pagina de Facebook a Ansamblului Profesionist „Banatul”.

Activitatea CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu este posibilă cu finanțarea acordată de Consiliul Județean Sibiu.