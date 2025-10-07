unde te poți vaccina antigripal la sibiu: doar două farmacii oferă serviciul, restul la medicul de familie

Sibienii se pot imuniza împotriva gripei sezoniere și în farmacii, dar opțiunile rămân limitate.

Potrivit informațiilor transmise de Denisa Ungureanu, purtătoarea de cuvânt a Direcției de Sănătate Publică (DSP) Sibiu, în sezonul gripal 2024–2025 sunt disponibile doar două farmacii în județ care oferă servicii de vaccinare antigripală, ambele situate în municipiul Sibiu.

„Este vorba despre o farmacie din zona centrală a orașului, de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 2–4, și o alta situată în cartierul Ștrand, pe strada Bihorului, bl. 15, ap. 1, parter”, a precizat Denisa Ungureanu.

În sezonul gripal precedent, sibienii s-au putut vaccina în două farmacii – una din Sibiu, pe strada Bihorului, și alta din Șelimbăr, în cadrul centrului comercial Shopping City Sibiu.

Vaccinarea, disponibilă și în cabinetele medicilor de familie

Reprezentanții DSP reamintesc că toți medicii de familie care au contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pot vaccina împotriva gripei sezoniere. Lista completă a medicilor poate fi consultată online, pe site-ul CAS Sibiu.

Cine beneficiază de vaccin compensat

Vaccinul antigripal este compensat 100% pentru mai multe categorii de persoane considerate vulnerabile, printre care:

copiii și tinerii între 6 luni și 19 ani;

femeile însărcinate;

persoanele cu boli cronice (cardiovasculare, respiratorii, renale, hepatice, metabolice, oncologice, autoimune etc.);

cei cu obezitate, asplenie sau afecțiuni care necesită tratamente imunosupresoare;

persoanele peste 65 de ani;

personalul medico-sanitar și auxiliar.

Persoanele fără boli cronice beneficiază de compensare de 50%.

Cum se poate face vaccinarea

Cei care doresc să se imunizeze pot obține recomandarea de vaccinare de la orice medic aflat în relație cu o casă de asigurări de sănătate, indiferent de specialitate. Cel mai frecvent, recomandarea este eliberată de medicul de familie.

Cu rețeta obținută, persoana merge la farmacie pentru a achiziționa vaccinul. Dacă farmacia oferă și servicii de vaccinare, imunizarea se poate face pe loc. În caz contrar, pacientul trebuie să se adreseze unui medic vaccinator — de familie, epidemiolog, infecționist, pediatru sau alt specialist cu atestat de vaccinologie.

Al treilea sezon cu vaccinare și în farmacii

„Reiterăm faptul că acesta este al treilea sezon consecutiv în care sibienii se pot vaccina împotriva gripei, pe bază de prescripție medicală, fie în cabinetele medicilor vaccinatori, fie direct în farmacii”, a subliniat Denisa Ungureanu.

Totodată, DSP Sibiu nu mai realizează catagrafierea populației și distribuirea dozelor de vaccin, activitatea fiind gestionată prin medicii și farmaciile autorizate.