val de furturi la sibiu, urmat de o bătaie: 4 tineri au fost reținuți de polițiști

Polițiștii Biroului Investigații Criminale Sibiu au intervenit în forță la începutul acestei săptămâni, reținând patru persoane implicate în mai multe furturi și acte de violență. Suspecții, cu vârste între 18 și 27 de ani, dintre care una de sex feminin, sunt bănuiți că au comis mai multe infracțiuni de furt calificat și violență fizică în municipiu.

În perioada 30 august – 25 septembrie 2025, cei patru ar fi sustras diverse bunuri – alimentare, cosmetice și vestimentare – din mai multe magazine din Sibiu, prejudiciul total fiind estimat la 5.800 de lei. De asemenea, la data de 25 septembrie, ei ar fi fost implicați într-un conflict spontan, în urma căruia un bărbat a suferit vătămări corporale.

Cei patru suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore în Centrele de Reținere și Arestare Preventivă Alba și Mureș și urmează să fie prezentați astăzi Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Polițiștii continuă cercetările pentru documentarea completă a faptelor.