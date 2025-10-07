vremea pe 2 săptămâni: soare puțin spre deloc, ploi și frig

Temperaturile vor fi mai mici decât cele specifice perioadei până în 20 octombrie, se arată în prognoza pentru următoarele patru săptămâni publicată marți de ANM.
Săptămâna 06.10.2025 – 13.10.2025
Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.
Regimul pluviometric va fi local deficitar în vest și nord-vest, iar în rest va fi excedentar, mai ales în regiunile estice, sudice și sud-estice.
Săptămâna 13.10.2025 – 20.10.2025
Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.
Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în regiunile vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă.
Săptămâna 20.10.2025 – 27.10.2025
Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.
Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.
Săptămâna 27.10.2025 – 03.11.2025
Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.
Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în nord-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.
Ultima oră
- Astra Film Festival 2025 – Tot ce trebuie să știi despre program și bilete 2 minute ago
- Primăria înlocuit indicatorul rutier de pe pista de biciclete de pe Calea Dumbrăvii / foto 20 de minute ago
- Cât va sta în închisoare „vampirul” elvețian care a bușit 5 mașini la Sibiu. Nu mai are voie să intre în România 20 de minute ago
- PSD Sibiu: ”Pentru un Sibiu sigur, curat si durabil” 39 de minute ago
- FC Hermannstadt joacă un amical cu o echipă de Liga 3 o oră ago