wizz air renunță la o cursă din sibiu după nici 2 luni: ultimul zbor, 24 octombrie

Compania aeriană low-cost Wizz Air va închide mai devreme decât fusese inițial stabilit două dintre rutele sale directe între Viena și România, informează BoardingPass.

Ce zboruri sunt afectate

Zborurile între Viena și Sibiu vor fi siste­… operate pentru ultima dată pe 24 octombrie 2025.

Ruta dintre Viena și Cluj‑Napoca va fi anulată cu ultimul zbor programat pentru 11 ianuarie 2026.

Inițial, compania intenționa să elimine toate rutele sale din Viena către aeroporturile din Sibiu, Cluj‑Napoca și Suceava la jumătatea lunii martie 2025.

Totuși, ruta Viena – Suceava, reluată pe 30 septembrie 2025 după o pauză, va rămâne activă până în primăvara anului viitor.

Context și consecințe

Retragerea Wizz Air din aceste rute face parte din planul de încetare a operațiunilor din Viena. După aceste anulări, aeroportul din Sibiu va rămâne cu unicul zbor nonstop spre Viena, operat de Austrian Airlines. Pentru rutele Viena–Cluj și Viena–Suceava nu s‑a anunțat până acum vreo altă companie aeriană care să le preia.